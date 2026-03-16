Chelsea recibe multa de US$14.3 millones por pagos irregulares

El Chelsea FC fue sancionado por la Premier League con una multa de 10.75 millones de libras (alrededor de 14.3 millones de dólares) y una prohibición suspendida para realizar fichajes, tras detectarse irregularidades financieras ocurridas durante la etapa en la que el club era propiedad del empresario ruso Roman Abramovich.

La liga inglesa informó que las sanciones se derivan de pagos no declarados realizados entre 2011 y 2018, los cuales involucraron a jugadores, agentes no registrados y otros intermediarios vinculados con operaciones del club.

Pagos ocultos durante varios años

De acuerdo con la investigación, los pagos realizados a intermediarios no registrados superaron los 23 millones de libras y estuvieron relacionados con fichajes de futbolistas como Eden Hazard, David Luiz, Ramires, André Schürrle y Nemanja Matić.

Según el informe de la liga, estos pagos debieron registrarse como si hubieran sido realizados directamente por el club y reportarse a las autoridades reguladoras del futbol inglés, algo que no ocurrió en su momento.

La Premier League concluyó que esta práctica constituyó una violación a las normas de transparencia financiera y al principio de actuar de buena fe ante la competencia.

Restricciones en fichajes y sanción económica

Como parte del acuerdo alcanzado, el club londinense aceptó la multa económica y recibió además una prohibición inmediata de nueve meses para realizar transferencias en su academia juvenil.

También se impuso una suspensión de un año para fichajes del primer equipo, aunque esta medida quedó condicionada y solo se aplicaría en caso de reincidencia.

La comisión independiente encargada del caso confirmó que no habrá deducción de puntos, por lo que el equipo no sufrirá consecuencias deportivas en la tabla.

El club colaboró en la investigación

La investigación comenzó después de que el propio club reportara posibles irregularidades en 2022, cuando un consorcio liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly y la firma Clearlake Capital adquirió al Chelsea por aproximadamente 2,500 millones de libras.

En un comunicado, el club aseguró que trató el proceso con seriedad y colaboró con las autoridades.

La Premier League indicó que la autodenuncia, la cooperación y el reconocimiento de las faltas fueron factores clave para reducir la multa final en casi un 50 por ciento.

No es la primera vez que el club enfrenta sanciones relacionadas con su gestión financiera. En los últimos años, la UEFA también ha impuesto multas al Chelsea por incumplir regulaciones económicas.

En 2023, el club pagó 10 millones de euros para resolver irregularidades vinculadas a la administración anterior, mientras que en 2025 recibió nuevas sanciones por exceder límites de gasto relacionados con salarios y transferencias.

Además, sigue en curso un proceso disciplinario paralelo encabezado por la The Football Association, que investiga las mismas infracciones detectadas por la liga inglesa.

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