Chelsea recibe multa de US$13 millones por irregularidades

La Federación Inglesa de Futbol (FA) impuso al Chelsea una multa de $13 millones de dólares, por irregularidades financieras cometidas entre 2011 y 2018

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El Chelsea fue sancionado con una multa de 10 millones de libras esterlinas, cerca de $13 millones de dólares, tras admitir decenas de infracciones financieras cometidas durante la administración de Roman Abramovich.

La Federación Inglesa de Futbol (FA) confirmó este viernes la sanción, derivada de una investigación relacionada con pagos no reportados realizados entre 2011 y 2018 a agentes, futbolistas y otras entidades vinculadas a operaciones del club.

Las irregularidades fueron detectadas después de que el consorcio estadounidense encabezado por Todd Boehly adquiriera el Chelsea en 2022.

De acuerdo con la FA, la nueva propiedad colaboró con las autoridades y fue la encargada de revelar la existencia de operaciones financieras que no habían sido declaradas durante la gestión de Abramovich.

El empresario ruso fue propietario del club entre 2003 y 2022, periodo en el que convirtió al Chelsea en una de las potencias del futbol europeo.

Su salida se produjo tras las sanciones internacionales derivadas de la invasión rusa a Ucrania.

La FA detalló que el Chelsea aceptó los 74 cargos presentados en su contra durante el proceso disciplinario.

Inicialmente, una comisión independiente determinó una multa económica y una deducción de diez puntos en la clasificación, sanción que quedaría suspendida hasta el 30 de junio de 2027 siempre que el club no reincidiera.

Sin embargo, tras una apelación, la penalización deportiva fue modificada.

Castigo suspendido en mercados de fichajes

La sanción final contempla la prohibición de registrar jugadores durante dos periodos de transferencias, aunque también quedó suspendida hasta junio de 2027.

Esto significa que el Chelsea podrá operar normalmente en el mercado mientras no vuelva a incumplir las normas financieras establecidas por las autoridades del futbol inglés.

La FA informó que los recursos obtenidos mediante la multa serán invertidos en programas de desarrollo del futbol formativo en Inglaterra.

Dicha medida busca que el castigo económico tenga un impacto positivo en la estructura deportiva del país.