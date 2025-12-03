Cowboys-Chiefs rompe récord histórico de audiencia en la NFL

El comisionado Roger Goodell confirmó que el encuentro entre los Dallas Cowboys y los Kansas City Chiefs, celebrado el pasado Día de Acción de Gracias, rompió todos los registros de audiencia al alcanzar 57.23 millones de espectadores.

“Estamos honrados de ser parte de una tradición tan importante para tantas familias”, señaló Goodell, al celebrar que el duelo superara por amplio margen el récord previo de 42.1 millones establecido en 2022 durante el duelo Giants–Cowboys.

Una jornada completa que también impuso marcas

El partido no fue el único con cifras sobresalientes. La tradicional triple cartelera del jueves acumuló una audiencia promedio de 44.7 millones, la mayor registrada para esta fecha y muy por encima del récord del año pasado (34.5 millones).

Además del estelar Cowboys-Chiefs, los Packers vencieron 29-22 a los Lions con un promedio de 47.7 millones de espectadores, mientras que el Bengals-Ravens reunió a 28.4 millones.

La NFL, reina del rating en Estados Unidos

La NFL domina el consumo televisivo y digital en el país. Año tras año, la liga no solo conserva su audiencia, sino que la incrementa y establece nuevas marcas, especialmente en fechas simbólicas como Acción de Gracias.

