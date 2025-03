Chiefs traspasan a Joe Thuney a los Chicago Bears en la NFL

Los Chiefs de Kansas City traspasarán al guard ofensivo Joe Thuney, dos veces seleccionado como All-Pro, a los Bears de Chicago a cambio de una selección de cuarta ronda en el draft de 2026, según informó una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló este miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la operación no se había finalizado.

Retener a Thuney, de 32 años, hubiera significado una carga de casi 27 millones de dólares para el tope salarial la próxima temporada, a menos que los Chiefs hubieran podido negociar una extensión de contrato.

Se espera que esa extensión sea ofrecida por los Bears, que buscan reforzar su bloque ofensivo para blindar mejor al joven quarterback Caleb Williams la próxima temporada.

El martes, los Bears acordaron enviar una selección de sexta ronda de 2025 a los Rams de Los Ángeles, a cambio de Jonah Jackson, otro guard ofensivo con credenciales del Pro Bowl. Jackson fue seleccionado por los Lions de Detroit, donde jugó para el nuevo entrenador de Chicago Ben Johnson.

Williams fue capturado 68 veces la temporada pasada, la cifra más alta de la NFL. C.J. Stroud de los Texans fue el siguiente con 63 capturas.

Kansas City hubiera querido mantener a Thuney, titular en 146 partidos en sus nueve temporadas en la NFL. Se consagró campeón del Super Bowl en cuatro ocasiones, ganando dos con los Patriots y dos con los Chiefs.

También ha demostrado ser un jugador versátil, desplazándose a la posición de tackle izquierdo a finales de la temporada pasada cuando Kansas City imperiosamente buscaba proteger a Patrick Mahomes.

El intercambio con Chicago, en última instancia, se redujo a cuestiones financieras.

Al intercambiar a Thuney, los Chiefs liberaron 16 millones de dólares en espacio de tope salarial muy necesario para abordar otras necesidades. Aún están en busca de una solución en la posición de tackle izquierdo, un suplicio durante toda la temporada y que les costó en su derrota en el Super Bowl ante Filadelfia, además de necesitar ayuda en la posición de wide receiver, la línea defensiva y en el fondo defensivo.

