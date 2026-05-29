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Mahomes se une a prácticas de los Chiefs con rodilla mejorada

El entrenador en jefe, Andy Reid, ha evitado comprometerse con fechas estrictas para el retorno definitivo de su jugador.

  • 29
  • Mayo
    2026

El mariscal de campo estrella de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, dio una muestra contundente de su progreso físico al reincorporarse a los entrenamientos voluntarios del equipo. Tras cinco meses de haberse sometido a una cirugía reconstructiva en la rodilla izquierda, el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) mantiene fija la mirada en el inicio de la temporada regular.

Durante la sesión del jueves, que marcó el primer día de actividades con acceso a los medios de comunicación, Mahomes realizó trabajo individual y participó en los ejercicios tácticos de 7 contra 7. Aunque se le vio trotar con fluidez, el pasador utilizó una férula rígida de color negro para proteger los ligamentos reparados.

Rehabilitación en marcha y restricciones médicas en el campo

A pesar del optimismo por su regreso al emparrillado, la franquicia de Kansas City se muestra cautelosa y dosifica el esfuerzo de su jugador franquicia. Mahomes todavía no cuenta con el alta médica definitiva por parte del cirujano Dan Cooper ni del cuerpo de preparadores físicos del club para incorporarse a las jugadas de equipo completo.

"Es bueno volver al campo y simplemente estar con los muchachos", expresó Mahomes. El mariscal de campo detalló que su siguiente objetivo es recibir la autorización para correr a máxima velocidad y realizar cortes bruscos, aspectos clave antes de evaluar su participación en el campamento de prácticas de julio.

El entrenador en jefe, Andy Reid, ha evitado comprometerse con fechas estrictas para el retorno definitivo de su jugador. No obstante, Mahomes ha insistido desde el primer momento en que estará completamente listo para el debut del 14 de septiembre, cuando los Chiefs reciban a los Broncos de Denver en el tradicional Monday Night Football.

La prioridad de la organización se centra en la seguridad a largo plazo de su mariscal. Por ello, el cuerpo técnico mantendrá un esquema de cuidado progresivo semana a semana, asegurando que el jugador pueda protegerse de manera óptima antes de enfrentar contacto real en la ofensiva.


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