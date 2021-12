Choque entre Patriots y Falcons trae viejos recuerdos

La historia de ambos equipos ha cambiado mucho desde su encuentro en el Super Bowl 51.

Tom Brady siguió su camino para conquistar su séptimo campeonato con Tampa Bay.

Apenas unos cuantos jugadores de Atlanta siguen en el equipo tras esa fatídica noche en Houston.

Aún así perdura la memoria de la mayor remontada en la historia del Super Bowl, especialmente cuando los Falcons enfrentan a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Los equipos se enfrentan el jueves en el estadio Mercedes Benz, exactamente 1.747 días desde que los Patriots de Brady le dieron la vuelta al marcador tras ir perdiendo 28-3 en la primera mitad y vencer 34-28 a los Falcons en tiempo extra en el Super Bowl 51.

El quarterback de Atlanta Matt Ryan, uno de los jugadores que estuvieron en aquel partido, asegura que esa nefasta noche ya quedó en el pasado.

"No me preocupa lo que ocurrió en el invierno de 2017", dijo. "No se puede volver al pasado para ganar ese partido".

Brady ganó otro título con los Patriots antes de firmar en 2020 con los Buccaneers.

Nada de eso es importante para Ryan, más preocupado por la mala actuación de los Falcons (4-5) en una fea derrota ante los Cowboys el domingo.

"Tienes que seguir e intentar hacer todo lo necesario para volver a estar con porcentaje de .500", dijo Ryan.

Tras perderse los playoffs la temporada pasada, los Patriots finalmente encontraron su camino sin Brady, con el novato Mac Jones consolidándose como el mariscal de campo titular.

Nueva Inglaterra (6-4) es uno de los mejores equipos de la liga. Ha ganado cuatro partidos al hilo y cinco de sus últimos seis.

Tras la peor actuación en su carrera de 14 años, Ryan deberá encontrar la manera de que sus receptores estén más involucrados en la ofensiva.

Prácticamente fueron invisibles en la debacle en Dallas, sumando 36 yardas en cuatro recepciones.

Watch out for this guy in year 26 ?? pic.twitter.com/qtbTMRQEBe — New England Patriots (@Patriots) November 17, 2021

Los Patriots han mantenido a dos de sus rivales con menos de 100 yardas por tierra de manera consecutiva y buscarán continuar la racha ante Atlanta, que ha sufrido para los acarreos.

Los Falcons promedian 82,9 yardas por partido por tierra y son 29mos en la NFL.

(Con información de AP)