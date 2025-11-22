Chris Paul anuncia su retiro al final de la temporada NBA

Chris Paul, base de Los Ángeles Clippers y uno de los armadores más influyentes de su generación, anunció este sábado que se retirará del baloncesto al concluir la presente temporada de la NBA.

“¡De vuelta a Carolina del Norte! Vaya camino... Aún queda mucho... ¡Agradecido por esta última parte!”, escribió en su cuenta de X, mensaje con el que confirmó que este será su último año en las duelas. El veterano jugador, de 40 años, se encuentra en Carolina del Norte para enfrentar a los Charlotte Hornets.

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) November 22, 2025

Paul disputa su temporada número 21 en la liga, tras debutar en 2005 con los entonces New Orleans Hornets. A lo largo de su carrera ha sido nombrado 12 veces All-Star, ganó el premio al Novato del Año en 2006 y suma dos medallas de oro olímpicas.

El base tendrá esta campaña su última oportunidad para conquistar el ansiado campeonato de la NBA, el único logro que se le ha negado, luego de haber quedado a un paso en 2021 cuando llegó a las Finales con los Phoenix Suns, donde finalmente cayeron ante los Milwaukee Bucks.

