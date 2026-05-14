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Nueva Zelanda anuncia a sus 26 jugadores para la Copa del Mundo

El técnico Darren Bazeley apostó por una mezcla de experiencia y juventud encabezada por Chris Wood, goleador histórico del equipo

  • 14
  • Mayo
    2026

A menos de un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Nueva Zelanda hizo oficial la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país oceánico en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico Darren Bazeley sorprendió al revelar directamente la nómina final sin presentar previamente una prelista, convirtiendo a los All Whites en una de las primeras selecciones clasificadas en confirmar a todos sus convocados.

La escuadra neozelandesa afrontará su tercera participación mundialista con la intención de superar por primera vez la fase de grupos, luego de sus apariciones en España 1982 y Sudáfrica 2010.

Chris Wood encabeza el proyecto mundialista

El principal referente del plantel será Chris Wood, delantero del Nottingham Forest y máximo goleador histórico de la selección, quien además portará el gafete de capitán durante la competencia.

El atacante llega al Mundial como la figura ofensiva más importante del combinado oceánico y como uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional dentro del grupo.

Junto a Wood destacan elementos veteranos como Michael Boxall y Tommy Smith, quienes aportarán liderazgo en la zona defensiva.

Bazeley también apostó por una nueva generación de futbolistas que busca consolidarse en el escenario internacional.

Entre ellos sobresalen Tyler Bindon y Finn Surman, jóvenes defensores que representan el relevo generacional dentro del combinado neozelandés y que tendrán la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo.

La convocatoria mezcla jugadores que militan en ligas locales con otros que compiten en Europa y distintas ligas internacionales, buscando equilibrio en todas las líneas del campo.

Nueva Zelanda quedó ubicada en el Grupo G, donde enfrentará a selecciones de gran nivel competitivo como Bélgica, Egipto e Irán.

El panorama representa un reto importante para los oceánicos, especialmente por la diferencia de exigencia respecto a las eliminatorias de Oceanía.

El calendario de partidos será el siguiente:

  • 15 de junio: Nueva Zelanda vs Irán
  • 21 de junio: Nueva Zelanda vs Egipto
  • 27 de junio: Nueva Zelanda vs Bélgica


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