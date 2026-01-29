Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_the_withe_lotus_4_6692d8d95d
Escena

'The White Lotus 4' firma tres nombres nuevos en su elenco

HBO confirmó a Helena Bonham Carter, Marissa Long y Chris Messina para la temporada 4 en Francia; se suman a Steve Coogan y otros ya anunciados

  • 29
  • Enero
    2026

"The White Lotus 4" sigue tomando forma y ahora se confirmaron tres nuevos nombres para la cuarta entrega de la serie de drama.

Este jueves la plataforma de streaming HBO confirmó a Helena Bonham Carter, Marissa Long y Chris Messina como los nuevos nombres de la cuarta temporada, la cual se desarrollará en Francia.

Hasta el momento se desconocen los roles que interpretará el nuevo elenco en la próxima entrega de la sátira social con elementos de drama y comedia, que se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos de la plataforma en los últimos años.

Este trío de nombres se une al reparto ya previamente anunciado, integrado por Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

¿De qué trató la última temporada de 'The White Lotus'?

Durante la tercera temporada, estrenada el pasado 16 de febrero de 2025, se contó con el regreso de Natasha Rothwell en su papel como Belinda, además de sumar a Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

En ella se sigue a un nuevo grupo de huéspedes y empleados durante una semana de vacaciones, explorando temas de muerte, espiritualidad oriental y la búsqueda de la realización con un tono de sátira social y humor ácido.

Desde su estreno en 2021, "The White Lotus" ha obtenido 15 premios Emmy y 66 nominaciones, consolidándose como una de las producciones más reconocidas de la televisión reciente.

También lideró las categorías televisivas en la última edición de los Globos de Oro con seis nominaciones, aunque no obtuvo premios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_guillermo_del_toro_frankenstain_0328b829d8
Nominan a Guillermo del Toro para premios WGA por 'Frankenstein'
G02v_Tc_Abg_A_Az3_Dc_822cadac49
'The Studio' rompe récord de 13 estatuillas en los Premios Emmy
EH_UNA_FOTO_2025_07_15_T104717_426_a817151543
Pedro Pascal, nominado a mejor actor de serie en los Emmy
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
1_IMG_0040_11f6e175ec
Consigue Samuel García $650 mdd en inversiones para Nuevo León
Berterame_Rayados_c7abe7515c
Estas fueron las mayores ventas en la historia del Monterrey
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×