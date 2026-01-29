'The White Lotus 4' firma tres nombres nuevos en su elenco

"The White Lotus 4" sigue tomando forma y ahora se confirmaron tres nuevos nombres para la cuarta entrega de la serie de drama.

Este jueves la plataforma de streaming HBO confirmó a Helena Bonham Carter, Marissa Long y Chris Messina como los nuevos nombres de la cuarta temporada, la cual se desarrollará en Francia.

Hasta el momento se desconocen los roles que interpretará el nuevo elenco en la próxima entrega de la sátira social con elementos de drama y comedia, que se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos de la plataforma en los últimos años.

Este trío de nombres se une al reparto ya previamente anunciado, integrado por Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

¿De qué trató la última temporada de 'The White Lotus'?

Durante la tercera temporada, estrenada el pasado 16 de febrero de 2025, se contó con el regreso de Natasha Rothwell en su papel como Belinda, además de sumar a Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

En ella se sigue a un nuevo grupo de huéspedes y empleados durante una semana de vacaciones, explorando temas de muerte, espiritualidad oriental y la búsqueda de la realización con un tono de sátira social y humor ácido.

Desde su estreno en 2021, "The White Lotus" ha obtenido 15 premios Emmy y 66 nominaciones, consolidándose como una de las producciones más reconocidas de la televisión reciente.

También lideró las categorías televisivas en la última edición de los Globos de Oro con seis nominaciones, aunque no obtuvo premios.

Comentarios