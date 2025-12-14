Amy Schumer anuncia su divorcio tras siete años de matrimonio
La comediante Amy Schumer confirmó su separación de Chris Fischer tras siete años de matrimonio y aseguró que seguirán unidos por su hijo
- 14
-
Diciembre
2025
La comediante y actriz Amy Schumer anunció que ella y su esposo, el chef Chris Fischer, decidieron divorciarse después de siete años de matrimonio.
La noticia fue dada a conocer el viernes mediante una publicación en redes sociales, acompañada de una fotografía de ambos en el metro, donde la actriz señaló que tomaron la “difícil decisión” de separarse.
Prioridad en la crianza de su hijo
Schumer subrayó que, pese a la separación, ambos continuarán enfocados en la crianza de su hijo, quien actualmente tiene seis años.
“Amistosos y con todo el amor y respeto. Familia para siempre”, escribió la actriz en su mensaje.
Fiel a su estilo, Schumer bromeó al aclarar que la ruptura no se debió a que ella hubiera “perdido algunos kilos” ni a que Fischer sea un “chef ganador de premios que todavía sabe hacer picante”.
Fischer, de 45 años, es ganador del premio James Beard por su libro Beetlebung Farm Cookbook: A Year of Cooking on Martha’s Vineyard, publicado en 2015.
Vida personal y profesional compartida
La pareja se casó en febrero de 2018 y dio la bienvenida a su hijo en 2019. Durante la pandemia de Covid, ambos participaron en el programa Amy Schumer Learns to Cook, transmitido por Food Network.
También aparecieron juntos en la serie documental Expecting Amy, que siguió a la comediante durante su embarazo, etapa que vivió de manera complicada debido a la endometriosis, condición sobre la que Schumer ha hablado abiertamente.
Trayectoria de la actriz
Amy Schumer, de 44 años, ha sido protagonista del programa de sketches Inside Amy Schumer, así como de películas como Trainwreck (2015) y I Feel Pretty (2018).
Además, escribió, dirigió y protagonizó la comedia Life & Beth.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas