Amy Schumer anuncia su divorcio tras siete años de matrimonio

La comediante y actriz Amy Schumer anunció que ella y su esposo, el chef Chris Fischer, decidieron divorciarse después de siete años de matrimonio.

La noticia fue dada a conocer el viernes mediante una publicación en redes sociales, acompañada de una fotografía de ambos en el metro, donde la actriz señaló que tomaron la “difícil decisión” de separarse.

Prioridad en la crianza de su hijo

Schumer subrayó que, pese a la separación, ambos continuarán enfocados en la crianza de su hijo, quien actualmente tiene seis años.

“Amistosos y con todo el amor y respeto. Familia para siempre”, escribió la actriz en su mensaje.

Fiel a su estilo, Schumer bromeó al aclarar que la ruptura no se debió a que ella hubiera “perdido algunos kilos” ni a que Fischer sea un “chef ganador de premios que todavía sabe hacer picante”.

Fischer, de 45 años, es ganador del premio James Beard por su libro Beetlebung Farm Cookbook: A Year of Cooking on Martha’s Vineyard, publicado en 2015.

Vida personal y profesional compartida

La pareja se casó en febrero de 2018 y dio la bienvenida a su hijo en 2019. Durante la pandemia de Covid, ambos participaron en el programa Amy Schumer Learns to Cook, transmitido por Food Network.

También aparecieron juntos en la serie documental Expecting Amy, que siguió a la comediante durante su embarazo, etapa que vivió de manera complicada debido a la endometriosis, condición sobre la que Schumer ha hablado abiertamente.

Trayectoria de la actriz

Amy Schumer, de 44 años, ha sido protagonista del programa de sketches Inside Amy Schumer, así como de películas como Trainwreck (2015) y I Feel Pretty (2018).

Además, escribió, dirigió y protagonizó la comedia Life & Beth.

