Chris Pratt presenta su película 'Mercy' en Ciudad de México

Chris Pratt arribó a la Ciudad de México para presentar este sábado su película "Mercy" junto a la actriz y boxeadora Kali Reis y el director Timur Bekmambetov.

Junto a la deportista, el actor estadounidense desfiló por la alfombra roja dentro de una plaza comercial al sur de la capital para presentar su filme, el cual trata sobre un detective que es llevado a juicio luego de ser acusado de asesinar a su esposa.

Saludan a fans durante alfombra roja

Pratt se dio el tiempo para firmar autógrafos a algunos fans que aprovecharon para sacar fotos y saludar al intérprete, según la agencia EFE.

Por su parte, el director Timur Bekmambetov se dio el tiempo para interactuar con los fans entre fotos, saludos y autógrafos.

Esta película se estrenará el próximo jueves 22 de enero en todas las salas del país.

