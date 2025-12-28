Podcast
Deportes

Pulisic vive su mejor temporada y lidera al Milan

Christian Pulisic anotó en el triunfo 3-0 del AC Milan sobre Verona y suma 10 goles en la temporada, consolidándose como figura rumbo al Mundial en casa

  28
  Diciembre
    2025

Christian Pulisic atraviesa el mejor momento de su carrera futbolística en una temporada que culminará con la Copa del Mundo que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá.

El atacante estadounidense abrió el marcador en la victoria 3-0 del AC Milan sobre el Hellas Verona en la Serie A, resultado que colocó a los Rossoneri como líderes del campeonato italiano, con dos puntos de ventaja sobre el Inter de Milán.

Con este tanto, Pulisic llegó a 10 goles y dos asistencias en 15 partidos disputados en todas las competiciones durante la presente campaña, cifras que confirman su impacto en el esquema del técnico Massimiliano Allegri.

El Milan no ha perdido en liga desde la derrota sufrida ante Cremonese en la jornada inaugural.

El gol de Pulisic llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, al aprovechar un rebote dentro del área tras un tiro de esquina cobrado por Luka Modric y peinado por Adrien Rabiot. En la segunda mitad, Christopher Nkunku selló el triunfo con dos anotaciones, incluida una desde el punto penal.

La temporada pasada, hasta ahora la mejor de su carrera, Pulisic registró 17 goles y 12 asistencias en 50 partidos.

Desde su llegada al Milan en la campaña 2023-24, el estadounidense ha participado directamente en 50 anotaciones (31 goles y 19 asistencias), solo superado en ese lapso por Lautaro Martínez, del Inter.

Este nivel resulta alentador para la selección de Estados Unidos, que confía en Pulisic como su principal referente de cara al Mundial de 2026, a disputarse del 11 de junio al 19 de julio, con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.


