Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar: esto sabemos

El cantante Christian Nodal confirmó que la boda religiosa que planeaba celebrar con Ángela Aguilar en mayo de 2026 ha sido pospuesta de manera indefinida, debido a la situación de violencia en México, particularmente en Zacatecas.

La decisión, explicó el intérprete, fue tomada de común acuerdo luego de un episodio de riesgo que ambos vivieron recientemente, lo que los llevó a reconsiderar la viabilidad del evento en el corto plazo.

Un hecho violento que cambió los planes

Nodal relató que el pasado 12 de febrero, mientras salían de su rancho familiar rumbo al aeropuerto, fueron sorprendidos por un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y un grupo delictivo, lo que los obligó a regresar de inmediato para resguardarse.

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El cantante incluso reveló que durante el incidente temió por su vida, ya que la situación fue lo suficientemente cercana como para ponerlos en peligro directo.

“Queríamos casarnos en mayo, pero lo estamos posponiendo por cómo está la situación. Queremos que sea en Zacatecas, pero hace poco casi me explotan el carro”, expresó en entrevista.

Aunque la boda religiosa ya estaba prácticamente definida, por ahora la pareja no contempla una nueva fecha. Ambos han optado por esperar a que las condiciones de seguridad mejoren antes de retomar los preparativos.

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Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha dado declaraciones públicas sobre el cambio, pese a que anteriormente había manifestado su entusiasmo por concretar la ceremonia este año.

Cabe recordar que Nodal y Aguilar ya están legalmente casados. Su unión civil se llevó a cabo en julio de 2024 en una ceremonia privada en el estado de Morelos, tras un enlace previo de carácter espiritual celebrado en Roma en mayo del mismo año.

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Desde entonces, la pareja había mantenido la intención de realizar una boda religiosa como parte final de su compromiso, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

La relación entre ambos artistas ha estado bajo constante escrutinio público, situación que el propio Nodal abordó recientemente.

Sin entrar en polémicas, el cantante reconoció que las críticas y los comentarios en redes sociales forman parte de la dinámica actual.

“Hoy en día es muy fácil juzgar. Hablar bien o mal genera atención, pero no es algo contra lo que quiera luchar”, comentó.

Pese a ello, el intérprete destacó la importancia de su esposa en su vida, a quien describió como un pilar fundamental en medio de las adversidades.

En paralelo a su vida personal, Nodal continúa con su actividad artística. Recientemente se presentó en República Dominicana como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”, donde además adelantó que trabaja en nueva música.

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