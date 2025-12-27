Podcast
¿Enamorados? Rumor une a Christian Pulisic con Sydney Sweeney

Medios italianos viralizaron un rumor que vincula a Christian Pulisic con Sydney Sweeney. No hay confirmación y todo sigue en el terreno de la especulación

  • 27
  • Diciembre
    2025

El mundo del fútbol y el espectáculo se vieron sacudidos en los últimos días de diciembre de 2025 por un rumor surgido en Italia: una supuesta relación sentimental entre Christian Pulisic, figura del AC Milan, y la actriz estadounidense Sydney Sweeney, una de las estrellas más populares de Hollywood.

La versión comenzó a circular en el blog italiano DNA da Bomber y fue replicada por medios deportivos como La Gazzetta dello Sport, lo que provocó que la historia saltara rápidamente a la escena internacional.

Cómo surgió la especulación

De acuerdo con los trascendidos, Pulisic y Sweeney llevarían “varias semanas” viéndose, y la conexión habría comenzado durante alguno de los viajes del futbolista a Estados Unidos con la selección nacional.

Incluso, en redes sociales llegaron a compararlos con parejas icónicas que unieron deporte y espectáculo, como David y Victoria Beckham.

Sin embargo, hasta el momento no existen fotografías, declaraciones ni apariciones públicas que respalden la versión.

Situación personal de ambos

El rumor ganó fuerza por la situación sentimental reciente de ambos.

Pulisic fue vinculado desde 2024 con la golfista profesional Alexa Melton, aunque no se les ha visto juntos públicamente desde mediados de 2025.

G9BeRSSW8AAdtSw.jfif

Por su parte, Sydney Sweeney terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino y en meses recientes fue relacionada con el empresario Scooter Braun.

Aun así, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada o desmentida oficialmente por los protagonistas.

G9LaIdfbgAEJoZ5.jfif

Medios italianos y estadounidenses han sido claros en subrayar que, por ahora, se trata únicamente de un rumor sin sustento comprobable.

De confirmarse con alguna imagen o declaración, la historia podría escalar aún más; mientras tanto, el supuesto romance entre Christian Pulisic y Sydney Sweeney sigue siendo una curiosidad que entretiene a fans del fútbol y de Hollywood por igual.


