Clasificación del GP de Sao Paulo se pospone por lluvias

La clasificación para el Gran Premio de Sao Paulo ha sido pospuesta hasta el domingo por la mañana debido a condiciones climáticas adversas.

Originalmente programada para comenzar a las 15:00 hora local de este sábado en el Autódromo José Carlos Pace, la sesión fue interrumpida por una intensa lluvia acompañada de truenos y relámpagos, lo que llevó a la formación de charcos en la pista.

A medida que la lluvia persistía y el pronóstico no ofrecía esperanzas de mejora, los organizadores decidieron que no era seguro llevar a cabo la clasificación. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado explicando que la decisión se tomó debido a la escasa visibilidad y al agua acumulada en varias secciones del circuito.

