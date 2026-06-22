COI reasigna medallas a atleta rusa tras dopaje en Londres 2012

En estos Juegos Olímpicos, la plata quedó en manos de la keniata Pamela Jelimo y el bronce, a la estadounidense Alysia Johnson Montano

El Comité Olímpico Internacional (COI) reasignará las medallas y diplomas de la prueba femenina de 800 metros de los Juegos de Londres 2012 a la atleta rusa Yekaterina Poistogova tras ser descalificada por dopaje.

Luego de una reunión, la Comisión Ejecutiva del organismo olímpico dio a conocer el retorno de las medallas con base en el prólogo de la 146.ª Sesión de carácter extraordinario programada en la ciudad Suiza.

COI reasigna medallas tras cerrar todos los procedimientos correspondientes

Una vez que World Athletics aprobó la modificación de los resultados oficiales, que Poistogova agotó las vías legales y que todos los procedimientos quedaron cerrados, el COI ha procedido a la reasignación de las medallas.

La carrera de 800 metros de Londres 2012 la ganó la rusa Mariya Savinova, pero fue descalificada por dopaje, por lo que la presea pasó a la sudafricana Caster Semenya, y la plata a Poistogova.

Al ocurrir lo mismo con Poistogova, la plata queda en manos de la keniata Pamela Jelimo y el bronce, a la estadounidense Alysia Johnson Montano.

Pasan al cuarto y quinto puesto Francine Niyonsaba, de Burundi, y la keniata Janeth Busienei, respectivamente.

También fue descalificada posteriormente por detectarse un perfil de hemoglobina anormal la rusa Elena Arzhakova, quien se clasificó en sexto lugar en la misma carrera.