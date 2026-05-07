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COI descarta cross y ciclocross para Juegos de Invierno 2030

El Comité Olímpico Internacional confirmó que los Juegos Olímpicos de Invierno de Alpes Franceses 2030 mantendrán exclusivamente disciplinas sobre nieve y hielo

  • 07
  • Mayo
    2026

El Comité Olímpico Internacional confirmó este jueves que los Juegos Olímpicos de Invierno de Alpes Franceses 2030 no incorporarán disciplinas como el cross o el ciclocross dentro de su programa oficial.

La decisión fue anunciada por Kirsty Coventry al término de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Lausana, donde se acordó mantener únicamente deportes relacionados con nieve y hielo.

Dicha propuesta de sumar el cross y el ciclocross había sido impulsada desde el año pasado por Sebastian Coe, quien planteó la posibilidad de integrar disciplinas invernales de atletismo y ciclismo al calendario olímpico.

Sin embargo, el máximo organismo olímpico decidió no abrir el programa para la edición francesa de 2030.

A pesar del rechazo, el COI dejó abierta la puerta para futuras modificaciones, ya que se creará un grupo de trabajo que estudiará la posibilidad de incorporar disciplinas tradicionalmente veraniegas en próximos Juegos Olímpicos de Invierno posteriores a 2030.

Los eSports siguen sobre la mesa

Durante la conferencia de prensa, Coventry también habló sobre el futuro de los deportes electrónicos dentro del movimiento olímpico.

La presidenta del COI aseguró que el tema “sigue muy vivo”, pese a que el organismo rompió en octubre pasado su colaboración con Arabia Saudita para organizar los Juegos Olímpicos de eSports en Riad.

Coventry explicó que actualmente el COI mantiene conversaciones y análisis internos sobre cómo podría integrarse esta propuesta al ecosistema olímpico.

“Todavía estamos considerando los eSports, pero por ahora nos estamos enfocando en nuestro negocio principal”, declaró.

Añadió que será después de junio cuando se presente una propuesta formal ante la Comisión Ejecutiva.

Se suspende elección de sede para Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

Otro de los anuncios relevantes realizados por el COI fue la suspensión temporal del proceso de elección de la sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

El organismo explicó que ya no será en la próxima sesión de junio cuando se revele la ciudad anfitriona que tomará el relevo de Dakar, sede de la edición juvenil programada del 31 de octubre al 13 de noviembre de este año.

Pese a la pausa en el proceso, Coventry reiteró el compromiso del COI con este evento, que reúne a deportistas de entre 15 y 18 años de todo el mundo.

“Seguimos completamente comprometidos con los Juegos Olímpicos de la Juventud”, afirmó la dirigente olímpica.


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