Recomienda COI levantar sanciones a deportistas Bielorrusia

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó este jueves a las federaciones deportivas internacionales levantar las sanciones que actualmente pesan sobre atletas y equipos de Bielorrusia, restricciones impuestas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

La decisión fue aprobada por el Comité Ejecutivo del organismo durante una reunión celebrada en Lausana, Suiza, y marca un nuevo movimiento dentro del debate sobre la reincorporación total de deportistas vinculados a países involucrados en el conflicto bélico.

COI pide levantar sanciones contra Bielorrusia

En un comunicado oficial, el COI señaló que los deportistas no deben ser castigados por las decisiones tomadas por sus gobiernos, incluso cuando exista participación en guerras o conflictos internacionales.

“La participación de los deportistas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos”, indicó el organismo.

Además, la institución presidida por Kirsty Coventry defendió el derecho de los atletas a competir “libres de injerencias políticas o presiones gubernamentales”.

El COI explicó que el Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia cumple actualmente con la Carta Olímpica y se encuentra en regla, motivo por el cual considera viable recomendar el levantamiento de restricciones.

Rusia sigue bajo revisión del organismo olímpico

A diferencia de Bielorrusia, el caso de Rusia todavía permanece bajo análisis dentro del Comité Olímpico Internacional.

El organismo reiteró que mantiene su postura favorable a conservar restricciones sobre deportistas y equipos rusos, aunque confirmó que la situación continúa siendo revisada mediante conversaciones con el Comité Olímpico Ruso.

Uno de los factores que mantiene la tensión alrededor de Rusia son las recientes investigaciones relacionadas con el sistema antidopaje del país.

El COI expresó “preocupación” por información presentada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), organismo que mantiene abiertas investigaciones sobre posibles irregularidades dentro del sistema ruso.

Debido a ello, el máximo organismo olímpico aseguró que busca entender mejor la situación antes de tomar nuevas decisiones sobre una eventual normalización completa.

Rusos y bielorrusos ya compitieron como neutrales

Tanto atletas rusos como bielorrusos participaron bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de París 2024 y también en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina celebrados este año.

En el caso específico de Bielorrusia, el COI destacó que la participación de sus deportistas se desarrolló “sin incidentes dentro ni fuera de la pista”.

La institución también recordó que el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno Dolomiti Valtellina 2028 comenzará este mismo verano.

Según el organismo, mantener una plataforma deportiva global resulta fundamental en un contexto internacional marcado por conflictos armados y tensiones geopolíticas.

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