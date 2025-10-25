¡Con frío al Clásico! Cruz Azul derrota por 2-0 a Rayados

Todo lo malo que le podía pasar a Rayados, le pasó justo en su último partido antes del Clásico Regio, pues perdió 2-0 ante Cruz Azul y encima perdió a Óliver Torres, quien no jugará ante Tigres por su expulsión.

Desde el inicio el partido se puso complicado para "La Pandilla", pues desde los primeros minutos hubo un fuerte choque entre Carlos Rotondi y Ricardo Chávez, donde ambos terminaron con el rostro ensangrentado.

Además de esto, lo peor para Rayados llegó al minuto 24', cuando Óliver Torres se fue expulsado del encuentro por una dura entrada sobre José Paradela, lo que sentenció la dinámica regia, que por momentos igualó a la de Cruz Azul.

Los cementeros no aprovecharon la ventaja numérica, pues los albiazules se plantaron bien en defensa y lograron controlar al local. Tuvo que llegar un gol de otro partido por parte de Chiquete Orozco, quien tuvo tiempo y espacio y le pegó desde muy lejos en un tiro de billar que se clavó en el ángulo inferior y superó al "Mochis Cárdenas" que salió como titular este sábado.

Para el segundo tiempo, la "Máquina" llevó más la mano del encuentro, aunque la gran coordinación defensiva de los regios borró por completo a la ofensiva celeste, que cayó en fuera de lugar al menos en cinco ocasiones claras.

Dentro de las pocas insuaciones de los comandados por Domenec Torrent, estuvo un mano a mano de Germán Berterame, aunque el arquero colombiano, Kevin Mier, estuvo muy atento para achicar el tiro y posteriormente rechazó otro gran disparo de Lucas Ocampos, que no se logró asociar.

Ninguno de los poderosos nombres ofensivos del Monterrey tuvo una buena noche, ni Canales, Berterame u Ocampos supieron encontrarse bien en el campo, pese a que a lo largo del campeonato lograron buenas conexiones. Además, el fichaje bomba del club, Anthony Martial, prácticamente no tuvo contacto con el balón desde su ingreso.

Ya sobre el final del encuentro, cayó el último clavo al ataúd de Rayados, con un gol de Ángel Sepúlveda que originalmente había sido anulado, pero que el VAR dio por correcto y fue el 2-0 final a favor de Cruz Azul.

Esta derrota, Monterrey llegará al Clásico Regio como quinto de la tabla, mientras que Tigres se presentará como el flamante sublíder del torneo y con una gran racha de 11 partidos invicto.

