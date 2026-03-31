Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
infantino_seleccion_iran_46c4ded9fb
Deportes

Confirma FIFA que Irán jugará el Mundial en Estados Unidos

Gianni Infantino confirmó que Irán disputará el Mundial en Estados Unidos, como marca el calendario. La FIFA descartó cambios pese a tensiones políticas

  • 31
  • Marzo
    2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán disputará sus partidos del Mundial en territorio estadounidense, tal como lo estableció el sorteo oficial realizado en diciembre.

Durante su visita a Antalya, Turquía, el dirigente fue claro al cerrar la puerta a cualquier modificación.

“Irán estará en la Copa del Mundo… los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, afirmó.

Partidos definidos en suelo estadounidense

De acuerdo con el programa oficial, Irán jugará sus primeros encuentros en ciudades clave de Estados Unidos: enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y posteriormente a Egipto en Seattle.

Además, su concentración base durante el torneo estará en Tucson, Arizona.

La decisión se mantiene pese al contexto internacional, marcado por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se intensificó a finales de febrero.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a expresar dudas sobre la seguridad del equipo iraní, aunque posteriormente aseguró que serían bienvenidos.

“Será el evento deportivo más grande y más seguro… todos serán tratados como las estrellas que son”, señaló en redes sociales.

Infantino se mostró optimista tras convivir con el equipo iraní durante un amistoso ante Costa Rica en Turquía.

“He visto al equipo, he hablado con los jugadores… todo va bien”, comentó.

A nivel de cancha, los propios futbolistas mantienen la expectativa de competir en el torneo. El delantero Dennis Eckert Ayensa resumió ese deseo con una breve frase: “Inshallah”.

Entre los seguidores iraníes, la posibilidad de jugar el Mundial genera entusiasmo, aunque también dudas por factores políticos.

“Espero que vayan al Mundial… será algo muy importante para el pueblo iraní”, expresó un aficionado presente en Antalya.

No obstante, también reconocen que la decisión final podría verse influida por el contexto interno del país.

Con esta confirmación, la FIFA dejó claro que no habrá ajustes en la organización del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

crudo_en_llamas_preven_aumento_hasta_113_dolares_a3ef734967
Crudo 'en llamas': prevén petróleo por encima de $113 dólares
Whats_App_Image_2026_03_31_at_7_25_34_PM_c1e1f2b512
FIDEURB continúa con embellecimiento del Área Metropolitana
Samuel_Garcia_bf21c9ceb2
Inicia Samuel García gira de trabajo en Asia; busca inversiones
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×