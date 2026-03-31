Confirma FIFA que Irán jugará el Mundial en Estados Unidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán disputará sus partidos del Mundial en territorio estadounidense, tal como lo estableció el sorteo oficial realizado en diciembre.

Durante su visita a Antalya, Turquía, el dirigente fue claro al cerrar la puerta a cualquier modificación.

“Irán estará en la Copa del Mundo… los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, afirmó.

Partidos definidos en suelo estadounidense

De acuerdo con el programa oficial, Irán jugará sus primeros encuentros en ciudades clave de Estados Unidos: enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y posteriormente a Egipto en Seattle.

Además, su concentración base durante el torneo estará en Tucson, Arizona.

La decisión se mantiene pese al contexto internacional, marcado por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se intensificó a finales de febrero.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a expresar dudas sobre la seguridad del equipo iraní, aunque posteriormente aseguró que serían bienvenidos.

“Será el evento deportivo más grande y más seguro… todos serán tratados como las estrellas que son”, señaló en redes sociales.

Infantino se mostró optimista tras convivir con el equipo iraní durante un amistoso ante Costa Rica en Turquía.

“He visto al equipo, he hablado con los jugadores… todo va bien”, comentó.

A nivel de cancha, los propios futbolistas mantienen la expectativa de competir en el torneo. El delantero Dennis Eckert Ayensa resumió ese deseo con una breve frase: “Inshallah”.

Entre los seguidores iraníes, la posibilidad de jugar el Mundial genera entusiasmo, aunque también dudas por factores políticos.

“Espero que vayan al Mundial… será algo muy importante para el pueblo iraní”, expresó un aficionado presente en Antalya.

No obstante, también reconocen que la decisión final podría verse influida por el contexto interno del país.

Con esta confirmación, la FIFA dejó claro que no habrá ajustes en la organización del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

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