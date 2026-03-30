Enfrenta NL auge de fraudes financieros y denuncias récord

Nuevo León se ha convertido en la “capital de los fraudes financieros”, pues se siguen acumulando los casos en los que los afectados ven esfumados cientos de millones de pesos que depositan en Sofomes o proyectos inmobiliarios que prometían darles rendimientos millonarios.

Del año pasado a la fecha, suman siete “grandes” casos cuyo quebranto global estimado suma casi $8,000 millones de pesos.

Esto sin sumar los fraudes cometidos en apps, como el que dio a conocer a principios de marzo El Horizonte, en el que a mujeres sampetrinas las defraudaron con montos de $1.4 millones de pesos.

Expertos sostienen que esto se debe a que existe una gran impunidad en fraudes financieros, pero, sobre todo, a que muchos regios se siguen dejando llevar por la promesa de obtener rendimientos fuera de la realidad.

De hecho, de todos los casos, solo hay tres personas detenidas hasta el momento: uno de los socios fundadores de Grupo Peak y dos de Préstamo Feliz; el resto están en calidad de prófugos de la justicia.

El caso más reciente es el de Anthem Capital, cuyo presunto responsable enfrenta acusaciones por un desfalco superior a los $50 millones de pesos.

El caso se mantiene abierto, luego de que el imputado, Gabriel Quirós Sada, no acudiera a una audiencia judicial, lo que derivó en una orden de aprehensión.

Ambición desata ola de fraudes

El crecimiento económico de la región trae consigo un “efecto colateral”: el aumento de los fraudes financieros.

Carlos Peña, titular de ALOM W Management By Open, señaló a El Horizonte que el intenso flujo de capital en la entidad funciona como un disparador de delitos patrimoniales, lo que exige estrategias de protección más robustas para los inversionistas.

“Es decir, al contar con mayor número de empresas, mayor flujo de capital y una actividad económica más intensa, también se incrementa la probabilidad de conflictos financieros y comerciales”, explicó Peña.

El ecosistema financiero de la región enfrenta una “epidemia de fraudes” derivada de la ambición de tener rendimientos rápidos y elevados.

El experto advirtió que la carencia de fondos de protección y una vigilancia laxa han permitido que los desfalcos escalen hasta los $1,000 millones de pesos, afectando gravemente la certidumbre de los inversionistas.

“Una Sofom debe tener un fondo de protección, pero a la falta de vigilancia y supervisión, pues las deudas ahora son de $800 o $1,000 millones, y también es muy importante el tipo de contrato que firman, si es mercantil o de inversión, entre otros. Hay una epidemia de fraudes”, indicó el experto.

Más de 2,000 denuncias por fraude

Datos de la Fiscalía General de Justicia del estado reflejan un incremento sostenido en el delito de fraude.

Tan solo en los primeros dos meses del año, se contabilizaron más de 2,000 denuncias por fraude, cifra que prácticamente duplica los registros de años anteriores.

Especialistas atribuyen este repunte a factores como la impunidad, deficiencias en los procesos judiciales y la falta de sanciones ejemplares.

Los casos más relevantes

Otro de los expedientes relevantes corresponde a Capital Tech, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple denunciada por más de un centenar de inversionistas.

Las acusaciones apuntan a un presunto fraude que supera los $800 millones de pesos, lo que llevó a iniciar un proceso de concurso mercantil ante instancias federales.

La lista incluye también a Tamayo Capital, investigada tras señalamientos de decenas de afectados por montos que rebasan los $70 millones de pesos, así como a la Financiera Trinitas, considerada uno de los casos más severos en la entidad.

Esta última habría afectado a cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, con un daño estimado de al menos $2,500 millones de pesos, luego de suspender pagos de rendimientos.

En paralelo, autoridades han documentado esquemas similares en otras firmas como Préstamo Feliz, donde inversionistas denunciaron incumplimientos en la devolución de capital e intereses, así como en fondos de inversión vinculados a operaciones internacionales.

Algunos de los implicados han sido detenidos, mientras que otros permanecen prófugos o bajo proceso judicial.

Recomiendan no confiarse

Más allá de las grandes operaciones financieras, también se han identificado modalidades de fraude dirigidas a la población en general.

De acuerdo con especialistas en seguridad y activistas, estos esquemas suelen operar mediante redes estructuradas, que incluyen intermediarios, contratos notariales y cambios en las condiciones de deuda, lo que dificulta que las víctimas puedan defenderse legalmente.

Ante este panorama, organismos ciudadanos recomiendan:

Verificar la legalidad de las empresas

Acudir físicamente a sus oficinas

Revisar registros oficiales

Desconfiar de ofertas con rendimientos extraordinarios

También subrayan la necesidad de fortalecer la supervisión y aplicar sanciones más severas para frenar este tipo de delitos que continúan en expansión en la entidad.

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