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Deportes

Aficionados de Irak y Bolivia ya juegan el Repechaje

Fans de las dos selecciones, con jerseys y banderas, le ponen color a las inmediaciones del Estadio Monterrey, que es una fiesta previo a la final del repechaje

  • 31
  • Marzo
    2026

El juego del Repechaje Intercontinental entre las selecciones de Irak y Bolivia… ¡ya “comenzó”!

Y es que los aficionados de ambos países viven un ambiente de fiesta en las inmediaciones del Estadio Monterrey, que este martes 31 de marzo de 2026 será escenario del encuentro que otorgará un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La batalla arrancará a las 21:00 horas, pero los fans de ambos clubes “ya juegan su partido” con cantos y porras con las que alientan a su combinado, que lucha por llegar a la justa mundialista.

Incluso, están presentes personas con el rostro pintado con los colores de su equipo, en señal de apoyo para su país.

Así, de esta forma, empieza a darse una probadita de lo que será la fiesta del Mundial 2026 en la Sultana del Norte.

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