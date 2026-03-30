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Nuevo León

Cientos de familias disfrutan de 'La Playita de García'

Durante la apertura de este nuevo sitio recreativo, decenas de familias aprovecharon el inicio del periodo vacacional de Semana Santa 2026

  • 30
  • Marzo
    2026

Con la intención de impulsar la convivencia familiar y recuperar espacios públicos, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, junto a su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Ana Paula Ríos Garza, encabezó la inauguración de "La Playita de García".

Durante la apertura de este nuevo sitio recreativo, decenas de familias aprovecharon el inicio del periodo vacacional de Semana Santa 2026, participando en actividades como paseos gratuitos en kayak y reuniones en las palapas instaladas en la zona.

Ambiente familiar y actividades recreativas

El espacio se llenó de ambiente festivo con música en vivo y la presencia de comerciantes locales, mientras niñas, niños y adultos convivían en un entorno diseñado para el esparcimiento.

Para garantizar la seguridad, elementos de Protección Civil realizaron recorridos de supervisión en la presa a bordo de una moto acuática, vigilando el desarrollo de las actividades.

"Estamos muy contentos de ofrecer a nuestra gente un espacio de primer nivel como La Playita de García, ubicado sobre el lecho del río Pesquería. Este es un lugar pensado para el disfrute de todas las familias", expresó el alcalde.

Proyecto de recuperación de espacios

El edil destacó que este proyecto forma parte de una estrategia enfocada en la rehabilitación y dignificación de áreas públicas, en la que también se han realizado labores de reforestación con la siembra de árboles en los alrededores.

"La Playita de García" se ubica en las cercanías de la colonia El Renacimiento, en el municipio.

Convivencia y oferta gastronómica

Como parte de la inauguración, el Gobierno Municipal organizó una Mega Discada para compartir alimentos con los asistentes, quienes además pudieron preparar tacos, acompañados de sopa de arroz.

Invitan a visitar el nuevo espacio

Finalmente, el alcalde extendió la invitación a la ciudadanía para acudir y disfrutar de este nuevo atractivo turístico del municipio.

A pocos minutos del lugar se encuentra el Parque Ecológico Nacataz, recientemente reforestado y equipado con asadores, donde también numerosas familias se dieron cita para celebrar el arranque de las vacaciones.


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