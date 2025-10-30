Cerrar X
Cristiano Jr. debuta con la Sub-16 de Portugal en Turquía

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo jugó sus primeros minutos con la selección Sub-16 lusa en la victoria 2-0 ante Turquía durante la Copa Federación

  • 30
  • Octubre
    2025

Cristiano Ronaldo Júnior, hijo mayor del astro portugués Cristiano Ronaldo, debutó este jueves con la selección Sub-16 de Portugal en una victoria por 2-0 frente al anfitrión Turquía.

El encuentro, disputado en la ciudad turca de Antalya, marcó el primer partido del equipo luso en el Torneo de la Copa Federación.

Portugal se adelantó con goles de Samuel Tavares, del Sporting CP, y Rafael Cabral, del SC Braga.

Ronaldo Júnior, de 15 años, ingresó al terreno de juego en tiempo de descuento, sumando así sus primeros minutos oficiales con la categoría Sub-16.

El joven delantero milita actualmente en las fuerzas básicas del Al Nassr, club de la Liga Profesional Saudí donde su padre continúa brillando como figura principal.

Cabe señalar que este debut representa un nuevo paso en la prometedora carrera del adolescente, quien ya había jugado y marcado goles con la selección Sub-15 de Portugal a inicios de este año.

Portugal continuará su participación en el torneo enfrentando a Gales el sábado y cerrará su participación el lunes ante Inglaterra.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo Sr., de 40 años, sigue sumando récords en su carrera profesional.

El delantero portugués recientemente alcanzó la marca de 950 goles oficiales, consolidándose como el máximo goleador internacional masculino con 143 tantos en 225 partidos con su selección.


