Jorge Jesus, nuevo DT de Portugal tras Mundial FIFA™

El experimentado entrenador de 71 años sustituye al español Roberto Martínez y tendrá como uno de sus primeros desafíos definir el futuro de Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal ya tiene nuevo líder. Jorge Jesus fue presentado este viernes como seleccionador nacional y asumirá el reto de reconstruir al equipo después de la decepcionante actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde los lusos quedaron eliminados en los octavos de final.

El técnico portugués de 71 años llega al banquillo apenas dos días después de que la Federación Portuguesa de Futbol anunciara la salida del español Roberto Martínez, cuyo ciclo terminó tras la derrota por 1-0 frente a España.

La dirigencia portuguesa decidió apostar por uno de los entrenadores más experimentados y exitosos del futbol luso para encabezar una nueva etapa con miras a la Eurocopa de 2028 y el próximo proceso mundialista.

Un técnico con amplio recorrido

Jorge Jesus cuenta con una trayectoria extensa tanto en Portugal como en el extranjero. A lo largo de su carrera dirigió a clubes históricos como Benfica y Sporting de Lisboa, además de conquistar la Copa Libertadores de 2019 con Flamengo tras vencer a River Plate en una de las finales más recordadas del torneo continental.

Su experiencia más reciente fue en el futbol saudí con Al Nassr, donde trabajó directamente con Cristiano Ronaldo, una relación que ahora podría ser determinante para el futuro de la selección portuguesa.

La federación considera que su conocimiento del futbol portugués y su capacidad para gestionar vestidores de alto nivel fueron factores clave para concretar su contratación.

El futuro de Cristiano, la primera gran decisión

Uno de los principales temas que rodean la llegada de Jorge Jesus es el futuro de Cristiano Ronaldo con la selección.

La participación de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, generó críticas hacia Roberto Martínez por mantener al histórico delantero como eje ofensivo del equipo pese a sus 41 años de edad.

Durante su presentación, Jesus evitó adelantar decisiones, aunque dejó claro que hablará directamente con el capitán portugués antes de definir cualquier escenario.

“Es un símbolo del deporte portugués”, afirmó el entrenador al referirse al máximo goleador de la historia del futbol internacional masculino.

Cristiano ya confirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue la última de su carrera, aunque todavía no ha anunciado cuándo pondrá fin a su etapa con la selección. Si decide continuar, llegaría con 43 años a la Eurocopa de 2028.

Más allá del caso Ronaldo, Jorge Jesus heredará una de las plantillas con mayor calidad de Europa.

Portugal cuenta con futbolistas consolidados como Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves, además de una nueva generación que busca devolver al equipo a la élite internacional.