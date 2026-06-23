Portugal buscará reivindicarse contra la debutante selección de Uzbekistán este martes en el Reliant Stadium de Houston

Inicio / Deportes / ¿Cristiano Ronaldo será titular en próximo partido de Portugal?

Sin confirmar, así es como la titularidad de Cristiano Ronaldo se reporta ante el débil arranque de la selección de Portugal en este Mundial 2026.

Cristiano tuvo un partido para el olvido en el empate 1-1 en el estreno contra República del Congo, resultado que provocó críticas el desempeño del conjunto y severos cuestionamientos sobre el nivel del talismán en su sexta Copa del Mundo.

Algunos se preguntaron por qué el director técnico de la escuadra, Roberto Martínez, no lo sustituyó en el segundo tiempo, con el equipo sufriendo para generar peligro en ataque.

Al cuestionarlo si CR7 seguiría en la alineación, Martínez indicó que "no puedo informarle sobre el once titular porque no se lo he informado a mis jugadores”.

“Estamos jugando un Mundial, así que por supuesto tenemos mucho ruido y tensión, pero es parte del juego. El enfoque está en el equipo y queremos mostrar una actitud positiva... Pasamos por un momento difícil, pero la reacción nos dio más fuerza y ​​el grupo está aún más unido. Vi una actitud increíble en los últimos cuatro días".

Sin referirse específicamente a Cristiano, Martínez agregó que parte de las críticas son “injustas, son injustificadas”.

A pesar de las dificultades de Cristiano en el debut, cuando apenas tuvo 25 toques, Martínez mantiene la confianza en su capacidad para ayudar al equipo a concretar oportunidades en el último tercio.

"Es un ejemplo, es un capitán. Reacciona como tal, con mucha experiencia. Tiene unas ganas increíbles de seguir mejorando y ayudando al grupo. Es un ejemplo en el vestuario" expresó Martínez.

Portugal buscará reivindicarse contra Uzbekistán este martes en el Reliant Stadium de Houston.

Congo saca histórico empate ante Portugal en Mundial FIFA 2026™

Contra todos los pronósticos, República del Congo rescató un empate 1-1 frente a Portugal en el Estadio Houston y sumó un resultado histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez parecía tener el partido bajo control desde los primeros minutos, pero terminó pagando su falta de contundencia frente a un rival que nunca dejó de competir y que encontró recompensa justo antes del descanso.