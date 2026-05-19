Cristiano jugará su sexto Mundial; Portugal anuncia convocatoria

Portugal ya tiene lista preliminar para la Copa del Mundo de 2026 y todas las miradas vuelven a apuntar hacia Cristiano Ronaldo.

El delantero de 41 años fue incluido este martes por el seleccionador Roberto Martínez para disputar el que será el sexto Mundial de su carrera, una cifra histórica que compartirá con Lionel Messi.

Os convocados de Luís Freire para o duelo frente à Irlanda do Norte 🫡#VaiDarPortugal | #U21 pic.twitter.com/OPk62oNAXS — Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026

Cristiano jugará su última Copa del Mundo

El actual atacante del Al-Nassr saudí ya había adelantado meses atrás que el Mundial 2026 marcará el cierre de su trayectoria mundialista.

Cristiano llegará a la competencia como uno de los jugadores más experimentados del torneo y con la posibilidad de seguir ampliando su legado con la selección portuguesa.

Roberto Martínez defendió la convocatoria del capitán luso y destacó su peso dentro y fuera del vestidor.

“Cuando hablamos de Cristiano, hay dos jugadores. El ícono del fútbol mundial y luego está nuestro capitán. Tiene la misma exigencia que los demás jugadores”, afirmó el técnico.

El estratega añadió que el delantero “sigue teniendo la competitividad necesaria” para mantenerse en la élite internacional.

La gran sorpresa de la convocatoria no estuvo solamente en los nombres, sino en la cantidad. Portugal presentó una nómina de 27 futbolistas, por lo que uno deberá quedar fuera antes del registro oficial ante FIFA.

Todo apunta a que el recorte se realizará en la portería, donde fueron convocados cuatro guardametas: Diogo Costa, Rui Silva, José Sá y Ricardo Velho.

El reglamento de FIFA establece que las listas definitivas deberán entregarse el próximo 2 de junio y obliga a incluir al menos tres arqueros entre los 26 seleccionados.

Además, los equipos podrán sustituir futbolistas lesionados hasta 24 horas antes de su debut mundialista.

Además de Cristiano Ronaldo, la convocatoria portuguesa reúne a varias de las principales estrellas del futbol europeo.

Entre los nombres más destacados aparecen Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Cancelo, Rafael Leão y João Félix, además de jóvenes que atraviesan un gran momento como João Neves y Gonçalo Ramos.

Otra de las novedades fue la inclusión de Gonçalo Guedes, delantero de la Real Sociedad, a quien Roberto Martínez definió como un jugador “flexible” en ataque.

“Puede jugar por fuera, por dentro y abrir espacios en el contraataque”, explicó el seleccionador.

Portugal apunta alto en el Grupo K

La selección portuguesa quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

El debut será el 17 de junio ante el conjunto africano, mientras que el 23 chocará frente a Uzbekistán y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Colombia, en el que luce como el duelo más exigente del sector.

Antes del arranque del Mundial, Portugal disputará dos encuentros amistosos frente a Chile y Nigeria como parte de su preparación final.

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