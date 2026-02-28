Podcast
Deportes

Falla penalti Cristiano Ronaldo y sale lesionado

Aunque el portugués tuvo una mala racha, su equipo sacó la casta y logró imponerse con un 1-3 ante Al Fayha logrando el liderato de la tabla

  • 28
  • Febrero
    2026

Cristiano Ronaldo vivió una noche complicada con Al Nassr durante el partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga de Arabia Saudí frente al Al Fayha. El delantero portugués falló un penalti y abandonó el campo en el tramo final tras sentir una molestia muscular, aunque su equipo logró imponerse por marcador de 1-3.

El resultado permitió a Al Nassr mantenerse en el liderato de la competición, con una ventaja mínima sobre su principal perseguidor en la tabla. A pesar del resultado favorable, el encuentro dejó un balance individual difícil para el atacante portugués.

¿Por qué Cristiano Ronaldo tuvo una noche complicada?

El partido comenzó con una oportunidad clara para Cristiano Ronaldo. A los once minutos, el portugués ejecutó un penalti que pudo significar el primer gol del encuentro, pero el disparo se marchó fuera, cerca del poste derecho defendido por el portero colombiano Orlando Mosquera.

El fallo representó el penalti número 36 que Ronaldo no logra convertir a lo largo de su carrera profesional. Además, el delantero buscaba aumentar su cuenta personal de goles para acercarse al objetivo de alcanzar los 1,000 tantos oficiales antes de retirarse.

Un autogol complicó el panorama para Al Nassr

Antes del descanso, el partido se complicó para el conjunto visitante. En el tiempo añadido de la primera mitad, el defensa Abdulelah Al Amri desvió un centro por la banda derecha y terminó enviando el balón a su propia portería.

Ese gol significó el primer tanto que recibía Al Nassr en diez partidos, lo que obligó al equipo a buscar la remontada en la segunda mitad.

La presión aumentó debido a que Al Ahli, su perseguidor directo en la tabla, había ganado previamente su encuentro ante Al Riyadh, lo que momentáneamente lo colocaba por delante en la clasificación.

La remontada llegó en el tramo final

El equipo dirigido por Jorge Jesús logró cambiar el rumbo del encuentro durante los últimos minutos del partido.

En el minuto 72, Sadio Mané igualó el marcador tras empujar un pase enviado desde la banda derecha por Kingsley Coman.

Ocho minutos después llegó el segundo tanto. Tras un tiro de esquina, João Félix disparó desde fuera del área, el balón golpeó el poste y el rebote impactó en la espalda del guardameta Orlando Mosquera, quien terminó enviando el balón a su propia portería.

Cristiano Ronaldo sale por lesión y Al Nassr sentencia

En el minuto 81, Cristiano Ronaldo sintió una molestia muscular que obligó a su sustitución. El delantero fue reemplazado por Abdullah Al Hamdan.

El propio Al Hamdan se encargó de cerrar el marcador apenas un minuto después, al anotar el 1-3 definitivo tras una asistencia de João Félix.

Con este resultado, Al Nassr conserva el liderato de la Liga Saudí con dos puntos de ventaja sobre Al Ahli, manteniéndose en la pelea por el título en la recta final de la temporada.


