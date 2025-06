Cristiano Ronaldo cree que no jugará en el Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo afirmó que es casi seguro que no disputará el Mundial de Clubes, lo que supone un golpe para las esperanzas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de contar con una de las mayores atracciones del fútbol en el torneo.

El astro portugués confirmó el sábado que recibió "bastantes" ofertas de clubes participantes para jugar con ellos en el torneo que comienza el 14 de junio, pero decidió no aceptar ninguna de ellas.

"Algunas cosas tienen sentido hablarlas, otras no, y, como dice una persona, no puedes participar en todo", expresó Ronaldo. "Tienes que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es una decisión prácticamente tomada de mi parte no ir al Mundial de Clubes, pero he tenido bastantes invitaciones para ir".

Cristiano habló sobre el tema en Múnich un día antes de la final de la Liga de Naciones de Portugal contra España.

"Esto es irrelevante en este momento", manifestó Ronaldo cuando se le preguntó por primera vez sobre el Mundial de Clubes. "No tiene sentido hablar de nada más que del equipo nacional."

Comentarios