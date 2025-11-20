Cerrar X
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo

La FIFA desató críticas al publicar un póster de clasificados al Mundial sin Cristiano Ronaldo. La presión en redes fue tal que el organismo eliminó la imagen

  • 20
  • Noviembre
    2025

La FIFA publicó un póster celebrando a las 42 selecciones clasificadas directamente al Mundial 2026.

El material mostraba a los “representantes” de cada país, pero Portugal apareció con Bruno Fernandes en lugar de Cristiano Ronaldo, ese detalle convirtió lo que debía ser una publicación festiva en un estallido de críticas.

En minutos, aficionados portugueses y fanáticos de Cristiano alrededor del mundo exigieron explicaciones.

Los comentarios acusaron a la FIFA de “falta de respeto”, “ridículo” e incluso de actuar por favoritismo.

Hubo quienes afirmaron que “seguro lo odian” o que el organismo “solo protege la imagen de Messi”.

La queja más repetida fue simple: Cristiano es el jugador más importante en la historia de Portugal y su ausencia no tenía justificación.

La FIFA elimina el póster sin dar razones

Horas después de las críticas, la FIFA borró la imagen de todas sus cuentas oficiales. No hubo comunicado, corrección ni referencia al error. Solo desapareció.

La ausencia de una explicación formal generó aún más molestia entre los aficionados, quienes ahora esperan una versión “corregida” del póster con Cristiano Ronaldo como representante portugués.

Por otra parte, la FIFA publicó un mensaje recordando que hace tres años inició el Mundial de Qatar 2022. Para muchos, el gesto fue interpretado como un intento de cambiar la conversación sin afrontar el error.


