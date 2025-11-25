Jugará Cristiano Ronaldo Mundial pese a sanción de FIFA

Cristiano Ronaldo podrá comenzar su sexto Mundial sin sanciones pendientes pese a haber recibido una tarjeta roja en la eliminatoria contra Irlanda.

La FIFA confirmó una suspensión de tres partidos, aunque dos de ellos quedaron bajo un periodo de prueba de un año, por lo que no afectarán su participación en la Copa del Mundo de 2026.

Dos partidos quedan en suspenso y no aplicarán en el Mundial

El organismo detalló que el capitán portugués ya cumplió el partido obligatorio durante la goleada 9-1 ante Armenia que selló la clasificación de Portugal.

Se anticipaba que Ronaldo debería perderse al menos un encuentro más, pero la resolución final le permitirá estar disponible desde el debut mundialista.

La FIFA precisó que los dos encuentros adicionales se activarían únicamente si el jugador “comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba”.

La acción que provocó la expulsión

El castigo surge luego de que Ronaldo golpeara con el codo al defensor irlandés Dara O’Shea durante la derrota 2-0 en Dublín hace dos semanas, una jugada que generó polémica y que presionaba a la federación portuguesa ante la posibilidad de perder a su figura en el arranque del torneo.

Portugal tendrá amistosos previos donde aplicaría el castigo

La FIFA mantiene autoridad disciplinaria sobre partidos de selecciones y Portugal disputará dos amistosos en marzo, además de encuentros de preparación en mayo o junio. En estos duelos sí podría aplicarse la suspensión si hubiera reincidencia.

El fallo aún podría apelarse, aunque sin un actor claro

Por otra parte, la FIFA señaló que su veredicto “está sujeto a apelación ante el Comité de Apelación”, aunque no está claro qué parte tendría legitimación para impugnarlo, si la federación irlandesa o incluso alguna selección rival de Portugal en Estados Unidos 2026.

