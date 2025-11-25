Cerrar X
cristiano_ronaldo_mundial_debut_4d3b8dd891
Deportes

Jugará Cristiano Ronaldo Mundial pese a sanción de FIFA

Cristiano Ronaldo podrá jugar el Mundial 2026 sin sanciones. La FIFA suspendió dos de los tres partidos de castigo. Ya cumplió un partido por tarjeta roja

  • 25
  • Noviembre
    2025

Cristiano Ronaldo podrá comenzar su sexto Mundial sin sanciones pendientes pese a haber recibido una tarjeta roja en la eliminatoria contra Irlanda.

La FIFA confirmó una suspensión de tres partidos, aunque dos de ellos quedaron bajo un periodo de prueba de un año, por lo que no afectarán su participación en la Copa del Mundo de 2026.

Dos partidos quedan en suspenso y no aplicarán en el Mundial

El organismo detalló que el capitán portugués ya cumplió el partido obligatorio durante la goleada 9-1 ante Armenia que selló la clasificación de Portugal.

Se anticipaba que Ronaldo debería perderse al menos un encuentro más, pero la resolución final le permitirá estar disponible desde el debut mundialista.

La FIFA precisó que los dos encuentros adicionales se activarían únicamente si el jugador “comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba”.

La acción que provocó la expulsión

El castigo surge luego de que Ronaldo golpeara con el codo al defensor irlandés Dara O’Shea durante la derrota 2-0 en Dublín hace dos semanas, una jugada que generó polémica y que presionaba a la federación portuguesa ante la posibilidad de perder a su figura en el arranque del torneo.

Portugal tendrá amistosos previos donde aplicaría el castigo

La FIFA mantiene autoridad disciplinaria sobre partidos de selecciones y Portugal disputará dos amistosos en marzo, además de encuentros de preparación en mayo o junio. En estos duelos sí podría aplicarse la suspensión si hubiera reincidencia.

El fallo aún podría apelarse, aunque sin un actor claro

Por otra parte, la FIFA señaló que su veredicto “está sujeto a apelación ante el Comité de Apelación”, aunque no está claro qué parte tendría legitimación para impugnarlo, si la federación irlandesa o incluso alguna selección rival de Portugal en Estados Unidos 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25329680308047_8de000a1a1
Sorteo de Mundial 2026: cabezas de serie y nuevos cruces
AP_25329158300205_3bb481a332
Moehrig de los Panthers suspendido un partido por golpear a rival
sorteo_mundial_2026_como_sera_1f62c35aa7
Define FIFA reglas del sorteo final del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

G6s_Vur_R_Xk_A_Aj_9_d9c2efb3f8
Antorcha de Milán-Cortina 2026 se enciende en ceremonia reducida
AP_25329708374539_585e3f2b3c
Israel entrega 15 cuerpos palestinos en nuevo intercambio
AP_25328476971860_f897e64e6e
Piden revocar libertad condicional de Morgan Geyser
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×