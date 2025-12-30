Podcast
Deportes

Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse

La cuenta del delantero incluye el récord internacional masculino de 143 goles con Portugal, equipo que liderará en el próximo Mundial 2026

  • 30
  • Diciembre
    2025

Cristiano Ronaldo reafirmó su determinación de alcanzar los 1000 goles antes de concluir su carrera profesional. La superestrella portuguesa, de 40 años, aseguró que logrará la marca si mantiene su salud y evita lesiones.

Alcanzaré ese número con seguridad, si no hay lesiones”, declaró Ronaldo durante los Globe Soccer Awards en Dubái, donde fue nombrado Mejor jugador en el Oriente Medio. Actualmente suma 957 goles tras anotar dos veces con el Al-Nassr en la Pro League de Arabia Saudí.

Ronaldo y su récord internacional con Portugal

La cuenta del delantero incluye el récord internacional masculino de 143 goles con Portugal, equipo que liderará en la próxima Copa del Mundo 2026 en EUA, Canadá y México. Para entonces, Ronaldo tendrá 41 años y se encuentra evaluando seguir uno o dos años más en activo.

“Todavía estoy muy motivado para continuar. No importa dónde juegue, en el Oriente Medio o en Europa, siempre disfruto jugar al futbol, ganar trofeos y marcar goles. Sabes cuál es mi objetivo: quiero ganar más trofeos y alcanzar ese número que todos conocen”, señaló en el escenario tras recibir su premio.

cristiano ronaldo record portugal.jpg

La Copa del Mundo, un trofeo pendiente

La Copa del Mundo es uno de los pocos trofeos que faltan en la colección de Ronaldo, quien ganó la Eurocopa 2016 con Portugal. A sus 40 años, mantiene un nivel competitivo que le permite seguir siendo titular y capitán de la Seleção.

El entrenador Roberto Martínez destacó que la clave del portugués es su compromiso diario y exigencia constante, factores que lo mantienen vigente en el máximo nivel.

“Esa hambre de ser el mejor se transmite en el campo, es contagiosa: 25 goles en 30 partidos jugando de nueve demuestra que lo que hace genera mucho para la selección”, concluyó.


Comentarios

