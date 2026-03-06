Aleja lesión a Cristiano Ronaldo del partido contra México

La presencia de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, entró en terreno de incertidumbre luego de que su club confirmara que la lesión que sufrió es más delicada de lo esperado.

El entrenador del Al Nassr, Jorge Jesus, informó este viernes que el delantero portugués deberá viajar a España para recibir tratamiento especializado y completar su recuperación.

“Ronaldo sufrió una lesión muscular en el último partido. Tras las pruebas se confirmó que necesita descanso y tratamiento. Por eso decidimos que viaje a España, igual que hicimos antes con otros jugadores”, explicó el técnico en declaraciones difundidas por el club saudito.

Baja confirmada en los próximos partidos del Al Nassr

El cuerpo médico del equipo precisó que el atacante no podrá disputar el encuentro de este sábado frente al Neom Sports Club, ni tampoco el siguiente compromiso de liga.

Ante esta situación, el estratega señaló que analiza diferentes alternativas para suplir la ausencia del goleador portugués.

Entre las opciones aparece Abdullah Al-Hamdan, delantero que, según el propio técnico, ha mostrado un buen rendimiento cada vez que ha tenido minutos.

“Ha marcado goles, trabaja bien para el equipo y también aporta en labores defensivas. Es una buena opción y tenemos otras alternativas”, comentó.

La lesión surgió tras el triunfo ante Al Fayha

El problema físico del cinco veces ganador del Balón de Oro se produjo durante el partido en el que Al Nassr derrotó 3-1 al Al Fayha.

En ese encuentro, Ronaldo marcó un gol de penal, aunque también erró otro disparo desde los once pasos, sin embargo a nueve minutos del final pidió su cambio tras sentir molestias en el tendón de la corva.

Al término del partido se le vio con hielo en la zona afectada, lo que encendió las alarmas dentro del club.

Las evaluaciones médicas iniciales apuntaron a una lesión de grado uno en el isquiotibial, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y cuatro semanas, aunque el propio entrenador reconoció que el problema terminó siendo más serio de lo previsto.

Pese al contratiempo, el delantero portugués mantiene números destacados en la liga saudita. Suma 21 goles en 22 partidos, lo que lo coloca entre los principales anotadores del torneo.

En la tabla de goleadores aparece por detrás del mexicano Julián Quiñones, quien registra 22 tantos con Al Qadsiah, y del inglés Ivan Toney, líder con 23 anotaciones defendiendo al Al Ahli Saudi FC.

A menos de 100 días del inicio del Mundial, ambas federaciones confirmaron que el partido se mantiene programado.

