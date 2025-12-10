Critican Egipto e Irán partido del 'Orgullo' del Mundial 2026

Las federaciones de fútbol de Egipto e Irán protestaron por la programación del encuentro entre sus selecciones el próximo 26 de junio en Seattle.

Ambos países denunciaron que la sede estadounidense pretende realizar actividades que, aseguran, contradicen sus valores culturales.

Reclamos directos desde El Cairo

La Federación Egipcia de Futbol publicó un comunicado en el que afirma que envió una carta formal a la FIFA “rechazando categóricamente cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido”.

El organismo añadió que estas celebraciones “contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales en la región”.

La queja también subraya la inquietud por la presencia de aficionados de ambas naciones en un partido donde se prevén expresiones abiertas vinculadas al "Orgullo".

“Instamos a la FIFA a evitar actividades que puedan desencadenar sensibilidad cultural y religiosa entre los espectadores”, afirmó la federación.

Irán eleva el tema al Consejo de la FIFA

El presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, declaró en televisión estatal que el partido representa “un movimiento irrazonable e ilógico que esencialmente señala apoyo a un grupo particular”.

Taj confirmó que Irán llevará el tema a la reunión del Consejo de la FIFA en Qatar la próxima semana. La televisión oficial iraní aseguró también que enviarán una queja formal al organismo.

Seattle mantiene su postura

Los organizadores locales no parecen dispuestos a modificar su agenda y señalaron que el partido se integrará a los festejos comunitarios.

“Avanzamos según lo planeado con nuestra programación comunitaria durante el fin de semana del Orgullo”, afirmó Hana Tadesse, vocera del comité organizador.

Por su parte, la alcaldesa electa, Kate Wilson, escribió en redes: “En Seattle, todos son bienvenidos. ¡Qué honor increíble!”.

El Seattle PrideFest incluso lanzó un concurso de arte relacionado con el partido, con propuestas que incorporan símbolos del arcoíris y elementos representativos de la ciudad.

Por otra parte, cabe recordar que Irán expresó previamente su molestia por la dificultad de obtener visas para su delegación, un problema recurrente por tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington.

