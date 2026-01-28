Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_brady_belichick_47ad8c9db8
Deportes

Critican que Belichick no entre al Salón de la Fama en 2026

Tom Brady y el dueño de Nueva Inglaterra, Robert Kraft calificaron de inexplicable que el seis veces ganador del Super Bowl no fuera elegido en su primer año

  • 28
  • Enero
    2026

Después de que sorpresivamente Bill Belichick no fuera seleccionado para ingresar a la Clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano, este miércoles se pronunciaron los primeros personajes en rechazar dicha decisión.

Se trata de a quién se le considera el mejor quarterback de la historia, Tom Brady, y el propietario de los New England Patriots, quienes se unieron al reclamo contra el Salón de la Fama por no elegir al head coach más ganador de la NFL para entrar en su primer año como elegible.

"No lo entiendo. Estuve con él todos los días durante 20 años. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primera votación, entonces ningún entrenador debería serlo, lo cual es completamente ridículo; Bill se lo merece", afirmó el exquarterback, que ganó seis Super Bowls junto a Belichick en New England.

Esta declaración por parte de Brady se da apenas un día después de que se supiera que Belichick no tendrá su busto en el salón de Canton, Ohio, después de no alcanzar los 40 de los 50 votos necesarios.

"No hay otro entrenador para el que hubiera querido jugar. Si tuviera que elegir uno para ganar el Super Bowl, solo dame una temporada y a Bill Belichick; con eso basta. Es increíble que no esté en la votación; así es el mundo de las votaciones", subrayó el actual analista de televisión.

Por su parte, Robert Kraft, quien contrató en el año 2000 a Belichick como el entrenador en jefe que convirtió a los Patriots en la franquicia más ganadora de la NFL, coincidió con Brady en lo inexplicable de la decisión de que el 'coach' más triunfador de la NFL no fuera elegido miembro del Salón de la Fama en su primer año.

"No se puede entender. Es el mejor entrenador de todos los tiempos y, sin lugar a dudas, merece ser incluido por unanimidad en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primera votación", aseguró Kraft, quien se mantiene entre los finalistas para ingresar al Salón de la Fama este año.

Estas críticas no solamente vinieron por parte de Brady y de Kraft, pues incluso el presidente Donald Trump calificó de ridícula la decisión del comité de votación.

"Es la misma mentalidad que impuso al fútbol americano profesional la nueva e inverosímil regla de la patada inicial, la misma que permitió que Bill Belichick no fuera elegido para el Salón de la Fama. ¡Ambas son ridículas y deberían ser revocadas!", aseguró más temprano el mandatario.

El próximo 5 de febrero, horas antes del Super Bowl LX, se llevará a cabo la ceremonia de los "NFL Honors" en el Palace of Fine Arts de San Francisco, donde se conocerán a los nuevos integrantes del Salón de la Fama.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_bill_belichick_hall_of_fame_dd43a90f61
Belichick no entrará al Hall of Fame de la NFL en su primer año
Drake_Maye_d17ccddb17
Drake Maye busca conquistar una hazaña que ni Tom Brady logró
Reconoce_Felix_Arratia_a_policias_por_actos_de_servicio_ejemplar_0339dcf431
Niega Félix Arratia vínculos con supuestos contratos millonarios
publicidad

Últimas Noticias

samuel_garcia_gira_trabajo_5d65fa362f
Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York
secuestran_mineros_sinaloa_b97d90ca2b
Secuestran a más de 10 trabajadores mineros en Sinaloa
Whats_App_Image_2026_01_29_at_11_22_35_AM_014e869bea
Inicia la segunda ronda de negociaciones del Presupuesto
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
publicidad
×