Critican que Belichick no entre al Salón de la Fama en 2026

Después de que sorpresivamente Bill Belichick no fuera seleccionado para ingresar a la Clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano, este miércoles se pronunciaron los primeros personajes en rechazar dicha decisión.

Se trata de a quién se le considera el mejor quarterback de la historia, Tom Brady, y el propietario de los New England Patriots, quienes se unieron al reclamo contra el Salón de la Fama por no elegir al head coach más ganador de la NFL para entrar en su primer año como elegible.

"No lo entiendo. Estuve con él todos los días durante 20 años. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primera votación, entonces ningún entrenador debería serlo, lo cual es completamente ridículo; Bill se lo merece", afirmó el exquarterback, que ganó seis Super Bowls junto a Belichick en New England.

Esta declaración por parte de Brady se da apenas un día después de que se supiera que Belichick no tendrá su busto en el salón de Canton, Ohio, después de no alcanzar los 40 de los 50 votos necesarios.

"No hay otro entrenador para el que hubiera querido jugar. Si tuviera que elegir uno para ganar el Super Bowl, solo dame una temporada y a Bill Belichick; con eso basta. Es increíble que no esté en la votación; así es el mundo de las votaciones", subrayó el actual analista de televisión.

Por su parte, Robert Kraft, quien contrató en el año 2000 a Belichick como el entrenador en jefe que convirtió a los Patriots en la franquicia más ganadora de la NFL, coincidió con Brady en lo inexplicable de la decisión de que el 'coach' más triunfador de la NFL no fuera elegido miembro del Salón de la Fama en su primer año.

"No se puede entender. Es el mejor entrenador de todos los tiempos y, sin lugar a dudas, merece ser incluido por unanimidad en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primera votación", aseguró Kraft, quien se mantiene entre los finalistas para ingresar al Salón de la Fama este año.

Estas críticas no solamente vinieron por parte de Brady y de Kraft, pues incluso el presidente Donald Trump calificó de ridícula la decisión del comité de votación.

"Es la misma mentalidad que impuso al fútbol americano profesional la nueva e inverosímil regla de la patada inicial, la misma que permitió que Bill Belichick no fuera elegido para el Salón de la Fama. ¡Ambas son ridículas y deberían ser revocadas!", aseguró más temprano el mandatario.

El próximo 5 de febrero, horas antes del Super Bowl LX, se llevará a cabo la ceremonia de los "NFL Honors" en el Palace of Fine Arts de San Francisco, donde se conocerán a los nuevos integrantes del Salón de la Fama.

Comentarios