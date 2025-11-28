Cerrar X
Anuncia Irán que no asistirá al sorteo del Mundial 2026

Irán anunció que no asistirá al sorteo del Mundial 2026 luego de que autoridades estadounidenses negaron visas a parte de su delegación

  28
  Noviembre
    2025

Irán anunció que no participará en el sorteo del Mundial 2026 después de que parte de su delegación no recibió visas para ingresar a Estados Unidos.

La Federación Iraní de Futbol informó que notificó a la FIFA que la decisión de las autoridades estadounidenses carece de motivos deportivos.

De acuerdo con medios locales, Estados Unidos aprobó la entrada de cuatro integrantes del grupo iraní, entre ellos el entrenador Amir Ghalenoei y el vocero federativo Amir Mehdi Alavi, sin embargo al menos tres visas más fueron rechazadas, lo que llevó a la delegación a cancelar su asistencia.

El sorteo del Mundial 2026 está programado para el 5 de diciembre, cabe señalar que la relación entre ambos países se mantiene tensa desde finales de los años setenta, contexto que la federación iraní considera que influyó en la negativa.

Por su parte, la selección iraní aseguró en marzo su lugar en la próxima Copa del Mundo, que será organizada por tres países de Norteamérica, por lo cual será su séptima aparición en el torneo.

En la edición de 2022, Irán quedó eliminado tras perder ante la selección estadounidense, resultado que derivó en expresiones de descontento interno durante un periodo de fuertes protestas sociales.


