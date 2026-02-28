Podcast
Reaccionan líderes mundiales ante ataques contra Irán

Potencias europeas piden retomar la vía diplomática mientras Rusia y China critican; aliados de Washington muestran respaldo parcial

Los líderes mundiales reaccionaron con cautela este sábado a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de crecientes temores de que se derive en un conflicto más amplio en Oriente Medio.

De acuerdo con la agencia AP, gobiernos europeos convocaron reuniones de emergencia y activaron medidas para proteger a sus ciudadanos en la región, mientras dirigentes clave insistieron en la necesidad de retomar la vía diplomática entre Washington y Teherán. 

En contraste, Australia y Canadá expresaron una postura más abierta en respaldo a las acciones militares, mientras que Rusia y China respondieron con críticas.

Reino Unido, Francia y Alemania pidieron la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán al tiempo que condenaron los ataques iraníes contra países de la región. 

Sin embargo, no se pronunciaron de forma directa sobre los bombardeos lanzados por Washington e Israel. 

El primer ministro británico Keir Starmer,el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller alemán Friedrich Merz indicaron en sus comunicados que sus países no participaron en los ataques contra Irán, aunque mantienen estrecho contacto con Estados Unidos e Israel. 

Las tres naciones europeas han encabezado en los últimos años los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada sobre el programa nuclear iraní, en un intento por contener las tensiones y evitar una mayor desestabilización en la zona.


