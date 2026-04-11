Jugador de Dallas es arrestado por posesión de drogas

El safety de los Dallas Cowboys, Markquese Bell, fue arrestado por posesión de drogas tras haber sido detenido en Dallas, Texas.

De acuerdo con la policía, un agente pudo oler marihuana después de que el jugador de la NFL fuera detenido la noche de este viernes.

Después de que se registrara su vehículo, la policía encontró menos de 2 onzas de marihuana y un cigarrillo electrónico THC.

Tras esto, fue puesto bajo custodia por cargos de posesión de marihuana y de una sustancia controlada.

Los Cowboys, a través de un portavoz, informaron estar al tanto del arresto de su jugador y declinaron hacer más comentarios al respecto.

Por su parte, el agente de Bell, Deiric Jackson, manifestó que su cliente dejaría que el proceso legal siguiera su curso.

“Ciertamente, dejen que Markquese tenga su día como cualquier otra persona”, expresó Jackson.

Bell, de 27 años, se unió a los Cowboys como agente libre no seleccionado en el draft procedente de Florida A&M en 2022 y ha disputado 48 partidos, con 11 como titular, a lo largo de cuatro temporadas.

Aunque Bell ha jugado principalmente en equipos especiales, las lesiones han derivado en un tiempo de juego considerable en la secundaria. Sumó 94 tacleadas en 2023, cuando participó en los 17 partidos de la temporada regular y empató el liderato del equipo en tacleadas con ocho en una derrota de ronda de comodines ante Green Bay.

Bell volvió a jugar los 17 partidos la temporada pasada y entra en el segundo año de un contrato de tres años por 9 millones de dólares.

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