Dallas jugará el primer partido de la Temporada 2026 en Brasil

Tal vez lo que los Dallas Cowboys necesitan para tener un gran año deportivo es un inicio de temporada muy tropical.

Y es que este jueves, la "Estrella Solitaria" informó que fue uno de los equipos elegidos para ser parte del primer partido de la Temporada 2026 en Río de Janeiro, con un rival aún por anunciar.

"Vamos rumbo a Brasil", fue el anuncio que colocó Dallas en sus redes sociales junto a una fotografía de Dak Prescott con el Cristo Redentor de fondo.

The ‘Boys are Brazil bound 🇧🇷🧳 pic.twitter.com/7O3d7SNspy — Dallas Cowboys (@dallascowboys) February 6, 2026

Este será el tercer partido que la NFL lleve a Brasil, después de que en 2024 lo hicieran por primera vez con el juego inaugural entre los Philadelphia Eagles y los Green Bay Packers.

La segunda vez fue en esta temporada, con el Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers.

Ambos encuentros se disputaron en la Arena Corinthians de São Paulo. Mientras que el primer juego de los Cowboys será en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a los Dallas Cowboys a Brasil para el primer partido de la NFL en Río de Janeiro. "La llegada de uno de los equipos más emblemáticos de la NFL al Maracaná marca un gran hito en el crecimiento de este deporte a nivel mundial", afirmó Luis Martínez, gerente general de NFL Brasil.

Según datos de la NFL, el país sudamericano cuenta con más de 36 millones de aficionados a esta liga, por lo que está considerado uno de sus mercados internacionales más importantes.

Este partido será el primero de los tres que la NFL pactó para llevar a Río de Janeiro en los próximos cinco años.

Juegos de la NFL fuera de Estados Unidos

Hasta 2025, la liga ha realizado 62 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, los mismos que se han repartido entre Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, São Paulo, Ciudad de México y Toronto.

Para la temporada 2026, la liga tiene programados nueve partidos fuera de territorio estadounidense, un récord desde que se iniciaron estas giras.

Las ciudades anunciadas para esta campaña, además de Río de Janeiro, son Madrid, Ciudad de México, Melbourne, Múnich, París y Londres, que albergará la mayor cantidad, con tres partidos.

Comentarios