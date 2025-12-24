Arranca la semana 17 de la NFL en plena Navidad

En plenas épocas decembrinas tendremos el inicio de la semana 17 de la National Football League con tres partidos este próximo 25 de diciembre en Navidad.



Esta semana 17 es la penúltima semana de la temporada antes de empezar con los playoffs, el camino para obtener el ansiado Super Bowl, donde se jugará desde el 'Levi´s Stadium' casa de los 49ers de San Francisco, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero.

Dallas Cowboys vs Washington Commanders

El primer partido navideño los Dallas Cowboys visitarán a los Washington Commanders a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Northwest Stadium, los vaqueros llegan a este encuentro con marca de 6-7-1, quedado eliminados oficialmente de toda posibilidad de playoffs aunque trataran de cerrar de una forma dominante con la presencia de Dak Prescott, mientras que los dirigidos por Dan Quinn con marca de 4-10 también están fuera de la oportunidad para levantar el campeonato; sin embargo, ahora el conjunto de Washington está enfocado para la próxima temporada, incluso observando las posiciones para el próximo draft.

En lo estadístico, Dallas ha acumulado 407 puntos a favor y 420 en contra en la temporada, destacando como una ofensiva de alto rango pese a sus tropiezos, mientras que Washington registra mucho menos impacto ofensivo obteniendo 291 puntos a favor, con dudas importantes en su juego aéreo y lesiones en piezas clave.

Detroit Lions vs Minnesota Vikings

La batalla del Norte de la NFC está programada para las 3:30 pm (hora del centro de México). Los Lions con marca de 8-7 mantienen viva la esperanza de playoffs y han mostrado capacidad ofensiva interesante esta campaña, aunque con problemas recurrentes en el ataque terrestre. Por su parte, los Vikings con siete victorias y ocho derrotas llegan tras un impulso reciente y prometen aprovechar su fuerte estilo defensivo, que ha colocado gran presión sobre los mariscales rivales.



Estadísticas de la presente temporada muestran que ambos equipos están empatados en rendimiento contra el spread (7-8), y el total de yardas ofensivas en sus últimos enfrentamientos favorece ligeramente a Detroit, aunque el partido promete ser físico y competitivo hasta el cierre.

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

El cierre de la jornada será uno de los duelos más atractivos, Broncos vs Chiefs, Denver ocupa un sólido 12-3, liderando la AFC Oeste y con aspiraciones claras de asegurar la mejor ubicación de cara a la postemporada. Kansas City con seis victorias y nueve derrotas, ha tenido una temporada irregular y ya está fuera de los playoffs, además de lidiar con lesiones de jugadores claves que han alterado su rotación, como los casos de Patrick Mahomes su quarterback titular, el ala cerrada Jake Briningstool, el cornerback Jaylen Watson, y la posible baja de George Kittle tras sufrir un esguince en el tobillo.

