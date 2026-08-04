Miguel Herrera reveló que el portero colombiano resintió una antigua lesión en el codo operado, situación que ha puesto en duda su continuidad

Inicio / Deportes / David Ospina pone en duda su continuidad con Atlante por lesión

David Ospina aún no debuta con los Potros de Hierro y su permanencia en el club se encuentra en duda debido a una lesión que volvió a aparecer durante las últimas semanas.

El experimentado guardameta colombiano, mundialista con su selección y con pasado en clubes como Arsenal y Napoli, llegó hace apenas unos días como una de las grandes apuestas del equipo azulgrana para la nueva temporada, sin embargo una molestia en un codo previamente operado ha frenado por completo su incorporación a la actividad competitiva.

Miguel Herrera confirma la recaída

Previo al debut del Atlante en la Leagues Cup 2026, el entrenador Miguel Herrera confirmó que Ospina no estará disponible para el torneo y reconoció que la situación médica del portero ha generado incertidumbre sobre su futuro inmediato.

De acuerdo con el técnico, el colombiano llegó con disposición para trabajar y ponerse a punto, pero durante los entrenamientos volvió a resentirse de una lesión antigua.

“David llegó con muchas ganas y una actitud muy positiva, pero desafortunadamente volvió a resentirse del codo donde fue operado hace tiempo. Ha decidido parar para analizar qué pasará con su situación”, explicó Herrera.

La decisión final dependerá de la evaluación médica y de la determinación que tome el propio futbolista respecto a la continuidad de su carrera profesional.

Óscar Jiménez toma ventaja

Mientras se resuelve el caso de Ospina, el puesto bajo los tres postes ya tiene dueño. Miguel Herrera dejó claro que actualmente el titular es Óscar Jiménez, arquero al que conoce desde hace años y que fue solicitado expresamente para reforzar la plantilla.

El estratega destacó el nivel mostrado por Jiménez durante la preparación del equipo y aseguró que ha aprovechado la oportunidad para consolidarse.

“Óscar está levantando la mano muy fuerte y quiere ser titular. Hoy no pienso en otro portero que no sea él”, afirmó.

Herrera también señaló que, en caso de que Ospina logre recuperarse por completo y decida continuar jugando, encontrará una competencia interna mucho más cerrada de lo previsto.

La directiva y el cuerpo técnico permanecen a la espera de los resultados médicos para conocer si el colombiano podrá superar la molestia física que arrastra desde hace tiempo.

Por ahora, el club no ha definido si buscará alternativas en caso de que Ospina no pueda continuar, aunque el técnico dejó abierta la puerta para su regreso si recibe el alta médica.

“Si David está al cien por ciento y quiere seguir jugando, será bienvenido”, aseguró.

Refuerzos listos para la Leagues Cup

En medio de la incertidumbre por Ospina, Atlante recibió noticias positivas en otros frentes. Miguel Herrera confirmó que Aarón Quirós y Diogo Bagüí ya están disponibles para integrarse al plantel y participar en la Leagues Cup.

Bagüí superó una contractura que encendió algunas alarmas durante la preparación, mientras que Quirós completó su proceso de registro y podrá ser considerado desde el inicio del torneo.

Con esas incorporaciones, los Potros afinan detalles para enfrentar al Vancouver Whitecaps en su presentación dentro de la competencia internacional.