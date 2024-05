Debanhi Tapia inspira a niñas con la Lucha Olímpica

“Yo empecé a practicar lucha olímpica en un centro comunitario que está ubicado en Juárez, en Monte Cristal, empecé a los 12 años y actualmente tengo 20. Mi papá me decía ‘Es lucha, es de hombres’, pero conforme fui avanzando y creciendo en la lucha, se dio cuenta de que también es para mujeres. Ahora está muy orgulloso de mí, me felicita y me apoya mucho en mis competencias”, comentó la medallista.