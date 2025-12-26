Podcast
Vocalista de The Cure dedica emotivo mensaje a Perry Bamonte

Robert Smith y el resto de la agrupación rindieron homenaje a quien no solo fue un colega, sino un pilar fundamental en la estructura emocional de la banda

  • 26
  • Diciembre
    2025

La Navidad de 2025 se ha teñido de melancolía para el mundo de la música, luego de que The Cure confirmó el fallecimiento de Perry Bamonte, su histórico guitarrista y tecladista, a los 65 años de edad. El músico, apodado cariñosamente como "Teddy", murió en su hogar tras enfrentar una breve enfermedad.

"Callado, intenso y vital": El último adiós de la banda

A través de un emotivo comunicado en su sitio web oficial, Robert Smith y los integrantes de la agrupación rindieron homenaje a quien no solo fue un colega, sino un pilar fundamental en la estructura emocional de la banda.

"Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte... Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure", expresó el grupo.

El mensaje destaca la trayectoria única de Bamonte, quien comenzó cuidando de la banda desde el equipo técnico (1984-1989) antes de dar el salto al escenario como miembro oficial en 1990. La banda recordó con especial cariño su regreso triunfal en 2022, señalando que los últimos 90 espectáculos realizados juntos fueron de los mejores en su historia, cerrando un ciclo de vida dedicado al arte el pasado 1 de noviembre de 2024 en Londres.

Muere Perry Bamonte, guitarrista de la banda 'The Cure'.jpg

El legado detrás de los acordes

Bamonte no fue un músico de paso; fue una pieza clave en la consolidación del rock alternativo de los 90. Su versatilidad en la guitarra, teclados y el bajo de seis cuerdas permitió la creación de atmósferas densas y melódicas en álbumes icónicos como:

Wish (1992): Donde su aporte fue crucial para el éxito masivo de "Friday I’m in Love".

Wild Mood Swings (1996)

Bloodflowers (2000)

The Cure (2004)

A pesar de su perfil bajo fuera de los reflectores, su presencia en más de 500 conciertos lo convirtió en una figura familiar y profundamente respetada por la comunidad global de fans.

The Cure: de Crawley para el mundo

Fundada en 1978 en Crawley, Inglaterra, The Cure emergió de la escena post-punk para convertirse en la voz definitiva del rock gótico y alternativo. Liderados por el icónico Robert Smith, la banda ha navegado por diversos estilos, desde el minimalismo oscuro de Seventeen Seconds hasta el pop psicodélico y la melancolía grandiosa de Disintegration.

Con himnos que han atravesado generaciones como "Boys Don’t Cry", "Lovesong" y "Pictures of You", The Cure ha logrado lo que pocos: mantener una relevancia artística y comercial durante casi cinco décadas. La pérdida de Perry Bamonte marca el fin de una era para una banda que, más que un grupo musical, se ha convertido en un refugio cultural para millones.

 


