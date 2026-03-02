Definen fecha y sede del 'All-Star 2026' entre MLS y Liga MX

La Major League Soccer anunció que su "All-Star 2026" se jugará el 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde el equipo de figuras de la liga estadounidense y canadiense volverá a medirse ante un combinado de la Liga MX.

El inmueble, con capacidad para 75 mil aficionados, albergará la edición número 30 del tradicional evento, que incluirá el concurso de habilidades y el partido estelar entre ambas competiciones, una rivalidad que ha tomado fuerza en los últimos años.

Rivalidad reciente con ventaja para la MLS

Desde que este formato arrancó en 2021, el choque entre las dos ligas se ha convertido en un pulso directo por el prestigio regional.

El balance favorece a la MLS, que presume tres triunfos, uno de ellos definido en tanda de penales, mientras que la Liga MX suma una victoria.

En la edición más reciente, disputada en Texas, el equipo de la MLS se impuso 3-1 al representativo mexicano.

Un año antes, en Ohio, la Liga MX sorprendió con un contundente 4-1.

Un nuevo episodio de esta gran rivalidad.



¡MLS y la @LigaBBVAMX se enfrentarán una vez más en el MLS All-Star pres. por @Chime! pic.twitter.com/SW40P4QUzX — MLS Español (@MLSes) March 2, 2026

Cabe recordar que el último "All-Star" también dejó polémica por la ausencia de Lionel Messi y Jordi Alba, ambos convocados pero ausentes en el compromiso.

La liga determinó sancionarlos con un partido de suspensión con el Inter Miami al considerar que no había justificación médica para su inasistencia.

En otras etapas, la MLS optó por enfrentar a clubes europeos que realizaban pretemporada en Estados Unidos, pero el duelo ante la Liga MX ha logrado consolidarse como un atractivo comercial y deportivo.

Así se eligen los convocados

El proceso de selección del equipo de la MLS combina votación de aficionados, sufragios de jugadores y prensa especializada, quienes definen a 12 futbolistas.

Otros 12 son elegidos por el entrenador del All-Star, mientras que los dos últimos cupos quedan en manos del comisionado Don Garber.

Por su parte, la Liga MX aún no detalla el mecanismo con el que definirá a sus representantes para la edición 2026.

