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Definen calendario de los Cuartos de Final del Clausura 2026

La Liga MX confirmó fechas y horarios de los Cuartos de Final del Clausura 2026, que se jugarán entre el 2 y 3 de mayo (Ida) y el 9 y 10 de mayo (Vuelta)

  • 27
  • Abril
    2026

La Liga MX hizo oficial el calendario de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026, instancia que definirá a los cuatro semifinalistas rumbo a la Gran Final del próximo 24 de mayo.

Tras 17 jornadas, quedaron definidos los ocho clubes que disputarán la Liguilla: Pumas, América, Chivas, Tigres UANL, Cruz Azul, Atlas, Pachuca y Toluca.

Tigres abre en casa una serie clave ante Chivas

Uno de los duelos más llamativos será el que protagonicen Tigres y Chivas. El conjunto regiomontano arrancará la serie en el Estadio Universitario, con la intención de tomar ventaja antes de cerrar en Guadalajara.

Chivas vs Tigres

  • Ida: Estadio Universitario | sábado 2 de mayo | 19:00 horas
  • Vuelta: Estadio Akron | sábado 9 de mayo | 19:07 horas

Tigres buscará imponer condiciones en casa para manejar la eliminatoria, aunque Chivas cuenta con la ventaja de la posición en la tabla.

Así se jugarán los Cuartos de Final

Pumas vs América

  • Ida: Estadio Azteca | domingo 3 de mayo | 17:00 horas
  • Vuelta: Estadio Olímpico Universitario | domingo 10 de mayo | 19:15 horas

Cruz Azul vs Atlas

  • Ida: Estadio Jalisco | sábado 2 de mayo | 21:15 horas
  • Vuelta: Estadio Azteca | sábado 9 de mayo | 21:15 horas

Pachuca vs Toluca

  • Ida: Estadio Nemesio Diez | domingo 3 de mayo | 19:15 horas
  • Vuelta: Estadio Hidalgo | domingo 10 de mayo | 17:00 horas

Ventaja por posición en la tabla

A diferencia de otros torneos, el Clausura 2026 no contó con Play-In, por lo que los ocho clasificados avanzaron directamente a la Liguilla.

Los equipos mejor ubicados en la tabla, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca, tendrán ventaja en caso de empate global, ya que la posición en la fase regular será el criterio de desempate.

La Liguilla se disputará en dos fines de semana consecutivos, con los juegos de Ida el 2 y 3 de mayo, y los de Vuelta el 9 y 10 de mayo.


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