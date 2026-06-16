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Definen los primeros duelos de la UEFA Champions League 2026/27

La UEFA llevó a cabo el sorteo de la primera ronda de clasificación de la Champions League, en la que participarán 28 campeones de ligas europeas

  • 16
  • Junio
    2026

Aunque buena parte de la atención del futbol mundial sigue concentrada en la Copa del Mundo 2026, la UEFA ya puso en marcha la próxima edición de la Champions League.

Este martes se celebró el sorteo de la primera ronda de clasificación para la temporada 2026/27, el primer paso de un largo recorrido que concluirá el 5 de junio de 2027 con la final en el Estadio Metropolitano de Madrid.

La competición arrancará oficialmente con 14 eliminatorias que enfrentarán a 28 campeones nacionales de ligas ubicadas entre los puestos 24 y 55 del ranking UEFA.

Los partidos de ida se disputarán los días 7 y 8 de julio, mientras que las vueltas se jugarán el 14 y 15 del mismo mes.

Kairat vuelve a intentarlo

Uno de los equipos que acaparó reflectores durante el sorteo fue el Kairat Almaty de Kazajistán. El conjunto kazajo, que la temporada pasada se enfrentó a rivales de la talla del Real Madrid, Arsenal e Inter de Milán en la fase principal del torneo, buscará nuevamente abrirse camino hacia la élite europea.

El campeón kazajo comenzará su aventura frente al Sutjeska-Nikšić de Montenegro, en una serie que abrirá como local.

También destaca la presencia del Borac Banja Luka de Bosnia-Herzegovina, único campeón de un país representado en el Mundial 2026 que apareció en esta ronda.

El club bosnio se medirá al Levski Sofía, uno de los equipos que puso fin al dominio del Ludogorets en Bulgaria.

Otro de los nombres que llaman la atención es el Sabah FC de Azerbaiyán. El club apenas vive su novena temporada de existencia, pero logró destronar al poderoso Qarabag para convertirse en campeón nacional.

Su primer obstáculo será The New Saints de Gales.

La ronda también contará con enfrentamientos entre campeones de ligas emergentes que sueñan con alcanzar la fase principal de 36 equipos programada para septiembre.

Emparejamientos de la primera ronda

  • Sabah FC (Azerbaiyán) vs The New Saints (Gales)
  • Floriana (Malta) vs Shamrock Rovers (Irlanda)
  • Flora Tallinn (Estonia) vs Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs Inter Club d'Escaldes (Andorra)
  • Tre Fiori (San Marino) vs Larne (Irlanda del Norte)
  • Ararat-Armenia vs Riga FC (Letonia)
  • Vardar (Macedonia del Norte) vs KuPS Kuopio (Finlandia)
  • Kauno Žalgiris (Lituania) vs Drita (Kosovo)
  • ML Vitebsk (Bielorrusia) vs Universitatea Craiova (Rumania)
  • Petrocub (Moldavia) vs Egnatia (Albania)
  • Borac Banja Luka (Bosnia) vs Levski Sofía (Bulgaria)
  • Víkingur Reykjavík (Islandia) vs ETO FC Győr (Hungría)
  • Kairat Almaty (Kazajistán) vs Sutjeska-Nikšić (Montenegro)
  • KÍ Klaksvík (Islas Feroe) vs Atert Bissen (Luxemburgo)

Los 14 ganadores avanzarán a la segunda ronda de clasificación, donde se unirán nuevos participantes. Esa fase comenzará los días 21 y 22 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026.

Posteriormente llegarán la tercera ronda previa, programada para agosto, y los playoffs definitivos, que otorgarán los últimos boletos a la fase de liga.

En total, los clubes que inicien desde esta primera etapa podrían verse obligados a superar cuatro eliminatorias consecutivas para alcanzar la Champions League.

Los históricos esperan su turno

Mientras tanto, varios equipos con tradición continental entrarán más adelante al torneo. Entre ellos figuran el Estrella Roja de Belgrado, campeón de Europa en 1991; Dinamo Zagreb; además de los sorprendentes campeones Thun de Suiza y Mjällby de Suecia.

En la ruta de clubes no campeones destacan nombres como Fenerbahçe, Heart of Midlothian, Sturm Graz y Górnik Zabrze.

Por su parte, equipos como AEK Atenas, Celtic, LASK y Viking ya tienen asegurada su presencia en la ronda de playoffs.

Cabe señalar que la Champions League 2026/27 ya cuenta con 29 equipos clasificados de forma directa para la fase de liga.


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