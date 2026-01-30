Podcast
uefa_champions_playoff_937ddf9d46
Deportes

Se definen los playoffs de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League sorteó los cruces de playoffs tras el cierre de la Fase Liga. Habrá choques de peso como Benfica–Real Madrid y PSG–Mónaco

  • 30
  • Enero
    2026

La Fase Liga de la UEFA Champions League cerró con una jornada vibrante de 18 partidos simultáneos y dejó definidos a los últimos clasificados para los playoffs, instancia en la que varios gigantes del continente deberán disputar su boleto a octavos de final.

El sorteo realizado en Nyon, Suiza, marcó una serie de enfrentamientos de alto calibre y confirmó que el camino al título no dará tregua.

La gala en la Casa del Fútbol Europeo ordenó los emparejamientos entre los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto, con los ocho mejor posicionados en ese rango como cabezas de serie.

El resultado fue un cuadro cargado de tensión desde la primera ronda, con cruces que prometen estadios llenos y eliminatorias al límite.

Cruces que marcan el pulso del torneo

Desde la primera ronda habrá enfrentamientos cargados de tensión. Benfica volverá a verse las caras con el Real Madrid en una eliminatoria que promete emociones fuertes, mientras que en Francia se vivirá un duelo interno de alto voltaje entre PSG y Mónaco.

Juventus chocará con Galatasaray en otro cruce de tradición europea, al tiempo que Atlético de Madrid, Inter y Newcastle parten como protagonistas frente a rivales que buscarán dar la sorpresa.

La distribución de las llaves dejó claro que ningún gigante tiene camino sencillo y que varios favoritos podrían despedirse antes de llegar a marzo.

Los ocho que ya esperan en octavos

Mientras los playoffs concentran la atención, ocho clubes ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores del continente gracias a su desempeño en la fase previa.

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City observan a distancia, listos para conocer a sus próximos adversarios en el sorteo del 27 de febrero.

Fechas clave rumbo a Budapest

Cabe señalar que las eliminatorias se jugarán a ida y vuelta, con los primeros encuentros programados para el 17 y 18 de febrero y las revanchas una semana después, el 24 y 25.

A partir de ahí, la competencia avanzará hasta la gran final del 30 de mayo, que se disputará a partido único en el Puskás Aréna de Budapest.


Comentarios

Etiquetas:
