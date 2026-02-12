Podcast
Deportes

Definen los Grupos de la UEFA Nations League 2026-2027

La UEFA definió los sectores para la Nations League 2026-27. España compartirá grupo con Inglaterra y Croacia. El torneo arrancará en septiembre

  • 12
  • Febrero
    2026

Este jueves, en Bruselas, quedaron definidos los grupos de la UEFA Nations League 2026-27, torneo que comenzará a finales de septiembre próximo y bajará el telón en junio de 2027 con una fase final en sede aún por confirmar.

España, una de las selecciones protagonistas en la historia reciente del certamen, quedó ubicada en el Grupo 3 de la Liga A junto a Inglaterra, Croacia y República Checa, en uno de los sectores más atractivos del sorteo.

España, ante un reto mayor

El equipo dirigido por Luis de la Fuente volverá a medirse con Croacia, un rival recurrente en su camino internacional, y tendrá enfrente a Inglaterra, considerada una de las potencias del continente.

El cuarteto lo completa República Checa.

La Roja ha sido protagonista constante en la Nations: fue campeona en 2023 y finalista en 2021 y 2025.

Ahora, tras el Mundial de 2026, asumirá un nuevo desafío con la meta clara de terminar entre los dos primeros del grupo para avanzar a los cuartos de final.

En esta fase, el líder de cada sector tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa. El tercero disputará un repechaje para evitar el descenso y el último perderá la categoría.

Así quedó la Liga A

Los cuatro grupos de la máxima categoría quedaron distribuidos de la siguiente manera:

  • Grupo 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía
  • Grupo 2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia
  • Grupo 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa
  • Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales

Portugal, vigente campeón y único combinado con dos títulos en el torneo, encabezará el Grupo 4. Francia, campeona en 2021, lidera el Grupo 1, mientras que Alemania buscará su primer trofeo en el Grupo 2.

Ascensos, descensos y nuevo calendario

Cabe señalar que el formato se mantiene, los dos primeros de cada grupo avanzan a Cuartos de Final; el tercero jugará un playoff ante un segundo de la Liga B y el cuarto descenderá directamente.

Entre las novedades destaca el calendario. Cuatro de los seis partidos de la fase de grupos se disputarán en una sola ventana internacional, del 24 de septiembre al 6 de octubre, lo que comprimirá la actividad y exigirá mayor rotación en las plantillas.

Por otra parte, en la Liga B, C y D también quedaron definidos los sectores, con selecciones que buscarán el ascenso o evitar la caída de categoría en un torneo que ha ganado peso en el calendario europeo.

 


