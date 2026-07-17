Publica esposa del jugador de Tigres en redes sociales que en los últimos días su familia ha recibido cientos de amenazas

Inicio / Deportes / Denuncia esposa de Ángel Correa recibir amenazas contra sus hijas

Luego de que en las últimas semanas se ha manejado una posible salida del jugador argentino Ángel Correa de la plantilla de Tigres para emigrar al conjunto de River Plate, el tema ya ha traspasado al plano familiar.

Y es que Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa, denunció mediante redes sociales amenazas contra sus hijas, como una posible repercusión extrafutbol.

“En los últimos días recibí cientos de amenazas y p… no solo para nosotros si no para mis hijas también, y eso sí que tiene un límite”, publicó en una historia de Instagram. “Prefiero callar, pero con las niñas no… dejen de amenazar y de insultar sin saber la historia todo tiene un límite, respeto por 3 niñas de 10, 5 y 3 años”.

Correa, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, se encuentra en medio de la polémica tras conocerse su interés por volver a su país para vestir los colores del conjunto “millonario”.

El entrenador felino, Guido Pizarro, admitió en días pasados que el River Plate ha presentado una oferta para fichar al ex del Atlético de Madrid.

Según ha trascendido la negociación ronda los 13 millones de dólares.

Inicia Tigres torneo con derrota

Tigres arrancó con el pie izquierdo su participación en el Apertura 2026 al caer 3-1 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente en duelo de la jornada 1.

Cabe destacar que la “U” no contó con jugadores como André-Pierre Gignac, quien no fue renovado por el club, y del mismo Ángel Correa, ante la rumores que apuntan a su partida del plantel.

Con este resultado, los pupilos de Guido Pizarro ligan ya siete juegos sin ganar de visita: cinco derrotas y dos empates, al considerar fase regular y liguilla.