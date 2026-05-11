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Deportes

Son estudiantes de la UANL, deportistas… ¡Y mamás!

Dafne Sánchez y Nathalia Ramos son alumnas de FIME… y tienen claro que nada les impide cumplir con todas las metas que se han trazado

  • 11
  • Mayo
    2026

Ellas no solo combinan con éxito lo académico y lo deportivo, sino también su rol de ser mamás.

Dafne Sánchez y Nathalia Ramos son dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quienes tienen claro que nada les impide cumplir con todas las metas que se han trazado.

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Dafne practica handball con las Osas, cursa la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador, además de hacerse cargo de Matías, su bebé de cuatro meses.

“Obviamente no es sencillo, pero no tengo duda de que es un esfuerzo que vale la pena”, expresa la universitaria de 20 años de edad.

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Para Nathalia, quien practica el atletismo, combinar sus estudios y el deporte es un ejemplo que desea darle a su pequeña Aidé.

“Me gustaría que, cuando ella sea mayor, el ejemplo de esforzarse por las cosas sea algo que ella entienda”, dice la estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Tecnología de Software.

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Las 24 horas del día son intensas para ambas, quienes pasan del rol de estudiantes a atletas y, por supuesto, de mamás.

“Me emociona vivir mi primer Día de la Madre, veo cómo va creciendo mi hijo y es una sensación que no se puede describir con palabras”, expresa emocionada Dafne.


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